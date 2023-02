Qual o hit do Carnaval 2023? Léo Santana desponta com ‘Zona de Perigo’; Veja lista

Os ouvintes ‘virtuais’ já projetam o cantor Léo Santana como dono do grande sucesso do carnaval de 2023. No ranking semanal do Spotify, a música ‘Zona de Perigo’ está em primeiro lugar entre as mais reproduzidas no Brasil, com 14,5 milhões de “plays” – vantagem de 2 milhões de repetições à frente da segunda colocada, Leão, de Marília Mendonça, que acumula 12 milhões de visualizações.

Léo é conhecido por trazer ao palco elementos da música baiana. Além do axé, o arrocha faz parte do repertório do artista. A presença “xonada” do ritmo faz sucesso: como mostrou o Estadão, o arrocha é o gênero preferido pelos brasileiros durante os dias de folia.

Leia também Como o arrocha virou o gênero dominante do carnaval

Veja as músicas mais cotadas para hit do carnaval 2023:

Selecionamos dez músicas que estão entre as mais ouvidas nas principais plataformas de streaming durante o pré-Carnaval para você aquecer o corpo antes da folia em 2023:

Gigante

A caminhada disparou o baiano para o mercado internacional: o hit está na 34ª posição do ranking Global da plataforma, que conta as reproduções em todo o mundo. Se mantiver o desempenho, a música pode aumentar a quantidade de números gigantes para sua coleção de recordes.

Continua após a publicidade

Caso permaneça na liderança, será a maior quantidade de reproduções em um primeiro lugar desde 2017, considerando somente a lista de hits nas semanas de Carnaval. A marca anterior é de Dançarina do DJ Pedro Sampaio (foram 9 milhões de ‘plays’ no período carnavalesco”).

Zona de Perigo

Às vésperas do início oficial do carnaval, a movimentação nas redes é um bom indicador para aferir qual o hit estará mais quente no ápice da folia. Por lá, a presença do músico baiano também é dominante.

Pelo streaming do Spotify, é possível estimar o momento em que a música deu um “boom”. Zona de Perigo entrou na plataforma em dezembro do ano passado e, apesar de popular no pré-Carnaval, só emplacou alguma colocação na lista de 200 mais ouvidas na última semana de janeiro de 2023. Saltou da 34ª posição (3,3 milhões de reproduções) para a dianteira no intervalo de sete dias.

O Estadão acompanhou o desempenho do cantor em outras duas plataformas. Além do Spotify, Léo e Zona de Perigo aparecem ainda na cabeceira de reproduções no Deezer, no YouTube Music e no TikTok. Na rede de vídeos curtos, o fenômeno é mais evidente. O hit baiano permanece no topo há quase um mês. Além do Brasil, o single também estourou em Portugal, Luxemburgo, Suíça e Chile.

Continua após a publicidade

Marília Mendonça entre as preferidas para o Carnaval

A goiana Marília Mendonça, querida para os brasileiros por popularizar a “sofrência” no sertanejo, reveza com Léo Santana na preferência do público. A cantora morreu em um acidente aéreo em novembro de 2021.

Assim como Zona de Perigo, Leão também coleciona números positivos: está há nove semanas na lista de mais ouvidas do Spotify Brasil, além de figurar no Top 50 Global da plataforma.

No YouTube Music, a versão ao vivo da faixa está no primeiro lugar dos clipes de música brasileiros da plataforma – ao todo, são 90 milhões de visualizações desde que estreou na rede de vídeos, em dezembro de 2022.

No ranking Deezer, ela mantém o segundo lugar de mais ouvidas no Brasil. No TikTok, no entanto, a Rainha da Sofrência não aparece entre os trends brasileiros.

Continua após a publicidade

Relembre hits de Léo Santana

Não é a primeira vez que Léo Santana conquista o público. Na mídia desde meados dos anos 2000, ele já esteve no vocal do Parangolé e segue em carreira solo desde 2014. Relembre outros hits do cantor:

Rebolation (Parangolé)

Tchubirabiron (Parangolé)

Santinha

Continua após a publicidade

Contatinho (feat Anitta)

Áudio que te entrega (feat. Mari Fernandez, MC Don Juan)