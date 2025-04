Domingo de Ramos: qual é o significado da data?

O Domingo de Ramos, também conhecido como Domingo da Paixão, marca o início da Semana Santa, e é justamente o momento da entrada de Jesus em Jerusalém, quando ele foi ovacionado pelas pessoas com mantos no chão e ramos nas mãos. Neste domingo, 13, fiéis cristãos, em especial os católicos, celebram a tradição, neste período que antecede a Páscoa, que este ano será celebrada no próximo domingo, 20.

PUBLICIDADE “É muito mais do que uma simples tradição de levar ramos abençoados para casa. Marca o início da Semana Santa, o tempo mais importante do ano para nós, cristãos. Neste dia, celebramos a entrada de Jesus em Jerusalém, a cidade onde ele entregaria a vida por amor a todos nós", diz Dom Leomar Antônio Brustolin, arcebispo de Santa Maria (RS), por meio de artigo divulgado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). É uma celebração que reúne alegria e dor, vitória e sofrimento. De um lado, a multidão que acolhe Jesus com festa; de outro, já se faz presente a sombra da cruz que se aproxima.

“O interessante desse momento para os cristãos é que ele dá início a uma reflexão marcada pela humildade, porque ele entra nessa cidade montado em um jumento, enquanto o símbolo do poder é justamente o cavalo. Então, o fato de ele estar nesse animal muito mais simples, humilde, revela justamente que ele está se entregando para a humanidade com o grande momento da ressurreição, que será justamente na Páscoa”, explica Oscar D’Ambrosio, crítico e curador de arte.

Publicidade

A missa do Domingo de Ramos, mais uma vez, trouxe muitos devotos ao Santuário Nacional de Aparecida. Foto: Luiz Oliveira | A12 via Facebook Santuário Nacional de Aparecida

Segundo ele, não se pode esquecer que o conceito da entrada de Jesus em Jerusalém é o início de uma jornada, um dos momentos mais importantes para a fé cristã, porque a morte dele simboliza a redenção do pecado original cometido por Adão e por Eva. “No momento que ele morre por nós, pela humanidade, ele nos redime desse pecado original”, afirma D’Ambrosio.

Fiéis no início da missa de Domingo de Ramos na Praça de São Pedro, no Vaticano, neste domingo, 13. Foto: Alessandra Tarantino/AP

Na procissão de Ramos, os fiéis saem em comunidade, com os ramos nas mãos, para manifestar o desejo de acolher Jesus em suas vidas.

“Rsse ramo geralmente é guardado em algum local importante da residência, porque ele simboliza justamente a sua fé, a sua comunhão com Jesus”, completa o especialista em história da cultura.

No Brasil, a missa de Domingo de Ramos, mais uma vez, trouxe muitos devotos ao Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo. A celebração, que marca o início da Semana Santa, foi presidida pelo, aniversariante do dia, arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes.

Publicidade

Leia também Papa Francisco faz nova aparição e surpreende fiéis; veja como foi

Domingo de Ramos: papa Francisco faz nova aparição e surpreende fiéis

Um papa Francisco convalescente saudou a multidão na Praça de São Pedro neste Domingo de Ramos, 13, desejando a mais de 20 mil fiéis um “bom Domingo de Ramos, uma boa Semana Santa”, em outra sinalização pública tranquilizadora de sua recuperação depois de uma pneumonia bilateral que colocou em risco sua vida.

Em homilia preparada para o Domingo de Ramos e lida por um alto cardeal do Vaticano, Francisco instou os fiéis a carregarem a cruz “daqueles que sofrem ao nosso redor” para marcar o início da solene Semana Santa, tradição cristã que relembra a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo.