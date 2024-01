Quando é o carnaval de 2024? Veja datas

Passadas as festas de fim de ano, está na hora de começar a planejar o carnaval. E não é nenhum exagero: apesar de os festejos deste ano estarem marcados para a primeira quinzena de fevereiro, blocos e festas de pré-carnaval já começam a agitar o Rio de Janeiro nos próximos dias. Em São Paulo, a folia inicia no começo de fevereiro.

A dúvida sobre quando é o carnaval se justifica porque não há uma data fixa. O dia muda todos os anos porque segue o calendário da Páscoa. A terça-feira de carnaval antecede a quarta-feira de Cinzas, que por sua vez marca a contagem de 45 dias para a Sexta-Feira Santa.

Escola desfila na Sapucaí. Festa em 2024 ocorre na primeira quinzena de fevereiro Foto: Pedro Kirilos/Estadão

Quando é o carnaval 2024?

A terça-feira de carnaval em 2024 será em 13 de fevereiro. Assim, o período com desfiles dos blocos e das escolas de samba começa na noite da sexta-feira anterior, 9 de fevereiro, e se estende até a manhã de quarta-feira, 14.

Vale ressaltar que apenas no Estado do Rio de Janeiro é feriado no carnaval. No restante do País, incluindo São Paulo, a terça-feira é ponto facultativo. Em geral, prefeitos de capitais e grandes cidades do Brasil definem isso por decreto.

Além disso, tradicionalmente empresas e órgãos públicos retomam as atividades normais somente a partir da quarta-feira à tarde, mas o fechamento pela manhã nesse dia também é uma escolha do local - afinal, não existem feriados parciais.

Cordão da Bola Preta é um dos maiores blocos do Rio; desfile será em fevereiro Foto: Marcos D'Paula/Estadão

Rio de Janeiro terá primeiros blocos já em janeiro

Quem está ansioso pela folia poderá aproveitar o pré-carnaval no Rio. A partir deste primeiro final de semana do ano, já há festas na Marina da Glória (Universo Spanta), nas quadras das escolas de samba, nas sedes dos grandes blocos, e ensaios na Marquês de Sapucaí - todos eles com cobrança de ingressos.

Alguns blocos pequenos também já começam a se organizar para ocupar alguns espaços, em especial no centro do Rio, mas ainda sem o aval da Prefeitura. Oficialmente, o pré-carnaval, com os megablocos, acontece no primeiro final de semana de fevereiro.

Em São Paulo, o pré-carnaval acontece em 3 de fevereiro. Considerando todo o período, cerca de 600 blocos deverão desfilar pelas ruas da capital, com 676 desfiles.