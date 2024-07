Quatro jovens morrem em acidente a caminho de campeonato de basquete no RS

Quatro jovens morreram após o carro onde estavam colidir frontalmente com um caminhão na rodovia ERS-324, km 101, em Ronda Alta, no Rio Grande do Sul, neste domingo, 14. Segundo a Federação Catarinense de Basketball (FCB), eles eram de Chapecó, em Santa Catarina, e estavam a caminho de um campeonato de basquete em Carazinho (RS), a cerca de 73 quilômetros do local do acidente.

Três rapazes eram atletas de basquete e dois deles competiriam em Carazinho, em um campeonato chamado “3x3″. A quarta vítima, uma adolescente de 16 anos, era namorada de um dos rapazes. Eles foram identificados pela FCB como Samuel Dal Olmo Carlin, 20 anos, Deivid Guimarães Cardoso, 19 anos, Enzo Henrique Candaten, 18 anos, e Milena Lazari, 16 anos (namorada de Deivid).

Da esquerda para direita, Samuel Carlin, 20, Enzo Candaten, de 18, Milena Lazari, de 16 anos, e Deivid Guimarães, 19. Os jovens viajavam de carro para o Rio Grande do Sul, onde participariam de um campeonato de basquete. Foto: Reprodução via instagram/@samuelcarlinn/@_candaten_/@_milena_lazari_/@_deivid_guimaraes_

O acidente aconteceu por volta das 7h30 do domingo, conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar do RS. O veículo em que os jovens estavam, um Renault Sandero, trafegava na via sentido Ronda Alta quando atravessou a pista, invadiu o sentido contrário e bateu de frente com um caminhão. Chovia no momento da colisão. O motorista do caminhão, de 41 anos, sobreviveu. Todos os passageiros do Sandeiro morreram no local.

15/07/2024 Atletas morrem em viagem para competição de basquete no RS. Crédito: Reprodução/TV Globo Foto: Reprodução/TV Globo

Os motivos que levaram o motorista – identificado Samuel Dal Olmo Carlin, conforme as informações divulgadas pela Brigada Militar e pela FCB – a perder o controle do carro e invadir a pista do sentido contrário ainda são investigados.

A FCB lamentou a morte dos jovens. “A comunidade do basquete catarinense lamenta e se solidariza com seus familiares, amigos enlutados, colegas de clube e demais companheiros de vida dos jovens”, disse, em nota. A Federação Brasileira de Basquete também prestou solidariedade.