Queda de meteoro? Clarão no céu é observado na Chapada Diamantina; veja vídeos

Moradores da região Chapada Diamantina, na Bahia, foram surpreendidos por um forte clarão no céu na noite de domingo, 17, pouco antes das 22 horas. O fenômeno pode ter sido resultado da passagem de um meteoro pelo Vale do Capão, situada no distrito de Caetê-Açu na cidade de Palmeiras, região norte do Parque Nacional da Chapada Diamantina.

Com o impacto, diversos alarmes de carros foram acionados e o clarão pode ser visto por várias cidades vizinhas. Moradores de Seabra e Piatã também disseram que viram a explosão no céu.

André Muinhos, guia especialista de montanha na Chapada Diamantina, de 40 anos, conhecido como Monstro, estava em casa com a família, observando as estrelas, como costumam fazer.

“Aqui onde moramos, perto da entrada da trilha do Gavião, a iluminação urbana é fraca, então, temos o hábito de olhar para as estrelas. No noite de domingo, vi que passou um meteoro, não sei bem se era, mas parecia ser. Ele passou alto e com uma luz azul bem forte, com rastro, deixando o seu caminho. Em seguida, foi em direção a trilha do gavião, na região norte do Parque da Chapada Diamantina”, afirmou ele.

“Depois, houve um estrondo bem alto. Os alarmes dos carros dispararam. Não creio que caiu na trilha do Gavião, como muitos tem dito, embora tenha ido em direção ao local. Pelo estrondo e a vibração do solo, até chegamos a achar que tinha caído aqui perto”, relembra Muinhos.

Embora tenha presenciado o clarão no céu, ele não conseguiu fazer o registro pelo celular. “Foi algo muito lindo. Lindo demais, apesar do susto, pois parecia que estava vindo em nossa direção. Mas depois vi que não estava vindo tão perto assim da gente. Foi questão de 3, 4 segundos no máximo. Até especulamos subir a trilha do Gavião ainda durante a noite, mas fui para um ponto mais alto do Vale do Capão. Como não avistei nada, abortamos a missão”, acrescentou Monstro.

Nas redes sociais, muitos internautas relataram ter visto o clarão no céu na noite de domingo.

“Um meteoro caiu na noite deste domingo no Vale do Capão, na Chapada Diamantina, atingindo a trilha do Gavião. O impacto causou disparos em diversos alarmes de carros, e o clarão pode ser visto até mesmo em cidades vizinhas”, disse outro internauta.

Moradores da região Chapada Diamantina, na Bahia, foram surpreendidos por forte clarão no céu na noite de domingo, 17. Foto: Reprodução/X (Antigo Twitter)/@ojeanmendesc