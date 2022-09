Queda de pedra em cânion na Bahia mata uma mulher e deixa outra ferida

Uma pedra se desprendeu de um cânion às margens do Rio São Francisco, no povoado Malhada Grande, na cidade de Paulo Afonso (Bahia), e deixou uma mulher morta e outra com ferimentos na perna neste domingo, 25. De acordo com o 15º Grupo de Bombeiros Militar (15º GBM), responsável pelo resgate e acionado em torno do meio-dia, as duas estavam caídas no local, que fica em uma trilha da região.

Edna Rocha Mendonça, de 40 anos, que foi a vítima fatal, foi encontrada já sem vida pelo irmão e seu corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica. A segunda envolvida, de 29, que já esta sob cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e deve realizar uma cirurgia, não teve sua identidade divulgada.

Bombeiros do 15º GBM resgatam vítimas de acidente em Paulo Afonso (BA) (Divulgação/15º GBM)

Este é o segundo acidente do tipo com cânions no ano. Em janeiro, na cidade de Capitólio (MG), uma pedra gigante desprendeu dos cânions no lago de Furnas e caiu em cima de embarcações que realizavam passeios no local, vitimando dez pessoas.

De acordo com a prefeitura de Paulo Afonso, em nota nas redes sociais, o local onde ocorreu o acidente não faz parte da rota turística oficial do município, sendo de propriedade particular, e alertou para que qualquer visita seja feita com guias de segurança e condutores capacitados.

“Os profissionais orientam que a visitação em áreas privadas devem ser autorizadas pelos proprietários e, mesmo assim, junto aos responsáveis e mantendo o limite de segurança das áreas de risco”, disse o comunicado.

O irmão de Edna, que acompanhava as duas mulheres impactadas, contou aos bombeiros que pescava no momento em que elas se distanciaram para tirar fotos e que ouviu pedidos de socorro momentos depois, até encontrá-las feridas. Ainda não há informações sobre o sepultamento da vítima.