Queijo brasileiro artesanal ganha destaque e prêmios internacionais

SOROCABA- Em setembro do ano passado, produtores de queijos artesanais do Brasil ganharam 57 medalhas no Mondial du Fromage et des Produits Laitiers de Tours, um concurso internacional do setor lácteo, realizado na França. Entre 46 países participantes, a premiação brasileira foi a segunda maior, atrás apenas da França. Foram cinco medalhas de super ouro, 11 de ouro, 24 de prata e 17 de bronze, das quais 15 premiaram produtores paulistas, o que evidencia o crescimento do prestígio desse setor no Estado.

Queijos de leite cru são fabricados de forma artesanal e em pequena escala, de acordo com métodos tradicionais, usando leite recém-ordenhado e não pasteurizado. É dada preferência ao leite produzido na própria fazenda ou de produtores do entorno.

Ferradura e rouillé FOTO: Matheus Shimono/Prefeitura de Ibiúna

Já o queijo industrializado é feito em grande escala, com leite de várias procedências, submetido à pasteurização, ou seja, aquecido e depois resfriado para eliminar bactérias. Como os artesanais não realizam esse processo, o controle sobre a qualidade do leite e do rebanho deve ser maior.

As leis paulistas que regem a inspeção e fiscalização de produtos de origem animal, inclusive a produção artesanal, são pautadas em normas federais do Ministério da Agricultura e Pecuária, que por sua vez seguem o Códex Alimentarius da FAO/ONU, um fórum internacional que reúne os pesquisadores e cientistas do mundo para definir as diretrizes, normas e regras para produção de alimentos. Seguem ainda as normas técnicas do Ministério da Saúde e do Ministério do Meio Ambiente.

Assim, para autorizar a produção e comercialização desses produtos, o corpo técnico da CDA analisa o processo produtivo sob o ponto de vista higiênico-sanitário e tecnológico para que os riscos de contaminação dos alimentos, tanto microbiológicos, quanto químicos e físicos, sejam insignificantes.

O objetivo é preservar a saúde do consumidor e proteger toda a cadeia produtiva, desde as produções artesanais, até os estabelecimentos que produzem em escala industrial, evitando que o consumidor seja lesado por produtos contaminados ou fraudados, que podem causar problemas graves de saúde ou gerar concorrência desleal.

Em São Paulo, a Lei 17.453/21, conhecida como Lei do Artesanal, desburocratizou o processo de produção de alimentos artesanais, que incluem carnes, ovos, leite, produtos agrícolas, pescados e outros produtos de origem animal, com poucas concessões às normas sanitárias.

A legislação atendeu a pedidos antigos do setor, como a permissão para produção de queijo com leite cru, aumento na variedade de produtos, prevalecendo a fiscalização orientativa sobre o rigor punitivo