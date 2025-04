Quem é o arquiteto de cartão-postal da Europa que iniciou caminho para virar santo; veja processo

O arquiteto catalão Antonio Gaudí, criador da basílica Sagrada Família, cartão postal de Barcelona, na Espanha, foi declarado venerável pela Igreja Católica - um dos primeiros passos para se tornar santo - nesta segunda-feira, 14. De acordo com o Vatican News, o Papa Francisco “reconheceu as virtudes heroicas” de Gaudí, um homem que “considerava seu trabalho uma missão para dar a conhecer Deus”.

A decisão foi tomada em audiência que reuniu Francisco e o cardeal Marcello Semeraro, Prefeito do Dicastério para as Causas dos Santos. O Vaticano define o catalão como “arquiteto de Deus” por ter dedicado grande parte de sua vida ao projeto da basílica Sagrada Família, uma das mais icônicas em todo o mundo, com sua arquitetura neogótica.

Basílica da Sagrada Familia é reconhecida pela UNESCO como patrimônio da humanidade. Foto: Hoan/ Adobe Stock

PUBLICIDADE Além de Gaudí, devem se tornaram veneráveis na mesma audiência os padres Agostino Cozzolino, Pietro Giuseppe Triest e Angelo Bughetti. E foram proclamados beatos - nomeação um passo à frente no processo de canonização -, o Dom Nazareno Lanciotti, mártir no Brasil, e a freira indiana Eliswa da Santíssima Virgem. Padre Nazareno Lanciotti nasceu em 1940 e foi ordenado sacerdote em 1966. Chegou ao Brasil em 1971 e conheceu a Operação Mato Grosso, estabelecendo-se na aldeia de Jauru, na fronteira com a Bolívia, onde iniciou apostolado pelo resto da vida.

Ele desenvolveu trabalho missionário por trinta anos e participou de lutas contra diversas formas de injustiça e opressão, como projetos contra traficantes de drogas e exploradores da prostituição. Na noite de 11 de fevereiro de 2001, enquanto terminava de jantar com colegas em sua residência, foi gravemente ferido por dois pistoleiros encapuzados. Morreu em 22 de fevereiro, aos 61 anos.

Como funciona o processo para tornar alguém santo?

Conforme a Diocese de Santo André, no ABC paulista, o processo para tornar alguém santo pela Igreja Católica passa pelos títulos de:

Servo de Deus;

Venerável;

Beato;

Santo.

Muitos dos eleitos veneráveis, entretanto, nunca se tornaram beatos ou santos. Para que isso aconteça, é necessário que haja milagre intercedido pela fé de alguém no arquiteto.

O arquiteto Antoni Gaudí (1852-1926) foi uma figura pioneira no modernismo catalão e mundial. Foto: Acervo Estadão

Verificação sobre a história de vida e milagres

Antes de iniciar o processo de reconhecimento de um nome cristão notável, um Bispo deve levantar nomes elegíveis e fazer uma verificação sobre a história de vida daquelas pessoas, se houve possível milagre ou não em seu nome e quais as evidências disponíveis.

Com essas evidências iniciais reunidas, é dado início ao processo junto à Congregação das Causas dos Santos e, se comprovadas as atitudes heroicas e dedicação a cristo pelo candidato, é concedido o título de “servo de Deus”.

Em seguida, o Bispo local pode constituir formalmente uma causa de beatificação. Para isso, ele institui um Tribunal sobre a vida e as virtudes do candidato, além de nomear um juiz delegado dentro da Igreja Católica para avaliá-lo.

O tribunal oficializa as declarações das pessoas que enviaram seus depoimentos sobre o então servo de Deus e, encerrado este processo, é o Vaticano quem concede ou não o título de venerável.

O Bispo que indicou o candidato elege, a partir disso, um provável milagre que aconteceu após a morte daquela pessoa e envia evidências a Roma, onde um conselho consente ou não com as afirmações. Se confirmadas as evidências de milagre, é feita a exumação dos restos mortais daquela pessoa e enviado estes restos a uma Igreja Católica. Uma visitação pública é feita e, em seguida, a beatificação. Por fim, se houver indício de milagre após a beatificação, é instituído o tribunal do milagre para investigar o caso. Novamente, são enviadas as constatações a Roma e o conselho de especialistas delibera a respeito.

Comprovado o milagre, dá-se início à canonização e o beato se torna santo da Igreja Católica./Com informações do Vatican News e Diocese de Santo André