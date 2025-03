Um adolescente de 14 anos morreu após passar mal durante um jogo de futebol com amigos em Goiânia, na capital de Goiás. Ezequiel Sena Neres, conhecido como Zequinha, chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. A causa da morte súbita ainda está sendo apurada. A morte prematura deixou desolados familiares e amigos do garoto.

De acordo com informações do pai, Dione Neres, no último sábado, 8, Zequinha jogava bola com amigos da igreja que a família frequenta quando não se sentiu bem. O pai estava presente e imediatamente levou o adolescente para um hospital pediátrico.

Ezequiel Sena Neres treinava profissionalmente e chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu. O jovem foi definido por familiares e amigos com 'menino de ouro'. Foto: Reprodução/Rede Social

PUBLICIDADE O menino, entretanto, já estava em parada cardiorrespiratória quando entrou na unidade. Os médicos fizeram os procedimentos para reanimá-lo, mas não tiveram sucesso. O atestado de óbito informa que a causa da morte deverá ser esclarecida por exames complementares. Zequinha praticava o esporte desde os seis anos, inicialmente jogando futsal. Atualmente, ele jogava como ponta-direita no G2 Futebol Clube, que forma futuros atletas em Goiânia. Ezequiel era o mais velho dos três filhos da família e, segundo o pai, tinha o sonho de ser empresário.

Amigos e conhecidos da família usaram as redes sociais para elogiar o garoto. “Que menino maravilhoso, calmo, sorriso tímido, super educado. Deixa muita saudade e vai fazer muita falta na nossa vida”, postou Kennedy Guimarães. “Um amigo de caminhada, jogamos no Sesi. Era um craque e vamos lembrar de você sempre, irmão”, escreveu Lucas Moreira.

O G2 manifestou pesar pelo atleta em suas redes sociais. “É com muita tristeza que comunicamos o falecimento do nosso atleta Ezequiel (conhecido como Zequinha). Que Deus te receba com sua alegria. Nossos sentimentos a toda sua família, e pedimos que Deus os conforme nesse momento tão difícil. Família G2 em luto”, disse.

O Planalto Esporte Clube, agremiação de Aparecida de Goiânia, também manifestou pesar e se solidarizou com a dor dos familiares. “Vamos jogar por você, Zequinha”, postou um atleta do clube. O corpo do adolescente foi sepultado nesta segunda-feira, 10, no Cemitério Parque de Goiânia.

