Quem são as vítimas da queda de ônibus que deixou sete mortos e mais de 20 feridos no RS

Um ônibus que transportava estudantes e professores do curso de paisagismo do Colégio Politécnico da UFSM tombou por volta de 11h15, na altura do quilômetro 3,5 da rodovia RSC-453. Informações preliminares indicam que o coletivo perdeu o freio, saiu da pista e caiu em uma ribanceira.

Ao todo, 33 pessoas estavam no ônibus, incluindo o motorista - 26 delas ficaram feridas e precisaram ser hospitalizadas. A viagem foi realizada para uma visita técnica ao cactário Horst, na mesma cidade.