Quer fugir da folia no carnaval? Veja opções de viagem para relaxar

Todo ano a tradição se repete. Os destinos com maior procura para viagens no feriado incluem cidades com folia ou praia no Nordeste. Em 2024, o fenômeno volta a ocorrer. O que fazer, porém, se você está atrás de dias mais calmos? No contrafluxo, o interior do Brasil oferece oportunidade de conexão à natureza e de ecoturismo.

A cerca de 240 quilômetros de São Paulo e bem no meio do Estado, Brotas ganhou o título informal de “capital nacional da aventura” Foto: LÉO SOUZA/ESTADÃO

Tampouco é garantia de sossego ir em direção ao interior indiscriminadamente, já que muitas cidades brasileiras promovem festas, como em Ouro Preto (MG) e São Luiz do Paraitinga (SP). No entanto, no Sudeste e no Nordeste, regiões mais buscadas para o Carnaval, é possível encontrar tranquilidade, em parques nacionais, pousadas isoladas e reservas verdes.

Ecoturismo em alta

As viagens na natureza, aliás, se mantêm como tendência desde 2020. No ano passado, o Índice de Ecoturismo, elaborado pela plataforma global Forbes Advisor, apontou o Brasil como o melhor país dpara esse tipo de atividade. Entre 50 países, o Brasil ganhou com pontuação (94,9) bem acima do segundo lugar, o México, com 86 pontos.

O Boletim do Turismo Doméstico Brasileiro, elaborado pelo Ministério do Turismo e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), apontou que já em 2021 o ecoturismo foi responsável por uma em cada quatro viagens a lazer no Brasil, conforme divulgou o ministério no fim de 2023. Para quem planeja ir a unidades de conservação federais, o ICMBio mantém uma página para o agendamento da visita neste link.

Cuidados nas atividades

Contemplar a natureza já é um grande programa. Mas é comum os destinos contarem com atividades de aventura, como arvorismo, tirolesa, rapel, escalada e trilhas. Um aspecto importante é apreciar a fauna sem toque ou interação. “A beleza da vida silvestre é fazer a observação sem interferir no comportamento natural do animal”, lembra Júlia Trevisan, coordenadora de vida silvestre da Proteção Animal Mundial (World Animal Protection).

Ela ressalta que a proximidade com humanos é estressante e oferece riscos ao bem-estar do animal. “Em São Paulo, por exemplo, há casos de saguis que, ao receberem alimentos de humanos, acabam contraindo doenças como herpes.”

Outro aspecto importante é a segurança. “No dia da atividade, recomenda-se análise detalhada dos equipamentos de segurança, assegurando-se de que estejam adequados e bem conservados”, Vinicius Viegas, presidente da Associação Brasileira de Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura (Abeta). “É fundamental que os viajantes priorizem empresas que seguem rigorosos padrões de segurança.”

Viegas recomenda verificar a reputação da empresa e seu registro no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), assim como dar preferência para as associadas a entidades de classe reconhecidas, caso da Abeta, com 120 integrantes em 20 Estados.

Na Abeta, a evolução do ecoturismo no Brasil também é clara. “Observamos crescimento contínuo, situando-se entre 15% e 25% ao ano, variando conforme a região do Brasil.”, afirma o presidente da Abeta. “Este setor está em constante evolução, impulsionado pela conscientização sobre a importância da preservação ambiental e pela busca por experiências autênticas e sustentáveis.”

Diante da tendência, a natureza brasileira oferece um tanto de possibilidades para você substitui destinos lotados no Carnaval por outros mais calmos nos mesmos Sudeste e Nordeste. Vão aqui algumas sugestões: São Paulo Aproveite que São Paulo é mesmo farto em bons hotéis e pousadas. Busque alguma fora dos destinos mais conhecidos para se refugiar. A Ronco do Bugio, em Piedade, conta com casas para quem gosta de estender a folga e, assim, evitar o trânsito pesado na estrada. Entre uma pedalada em mountain bike, uma jacuzzi ou terapias corporais, são 220 mil metros quadrados de Mata Atlântica preservada. Como muitas cidades mineiras, as paulistas promovem sua programação carnavalesca. Fuja dos centros. Dê preferência a hospedagem e atividades em áreas verdes afastadas. Na natureza de Brotas, a Alaya Expedições organiza descidas de rafting no Rio Jacaré. Ao longo de oito quilômetros, os aventureiros encontram em torno de 20 corredeiras e quedas.

Descida de rafting é uma das principais atrações turísticas de Brotas Foto: LÉO SOUZA/ESTADÃO

Adeptos de trekking podem escolher percorrer trechos da Transmantiqueira, participante da Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso. Com extensão aproximada de 1.200 quilômetros, passa por cerca de 40 cidades de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, além de parques (por exemplo, o estadual de Ibitipoca, em Minas) e pontos literalmente altos (a Pedra do Baú, na paulista Bento do Sapucaí, entre eles).

Rio de Janeiro

Parque Nacional do Itatiaia tem opções variadas, inclusive para quem gosta de acampar Foto: FABIO MOTTA/ESTADÃO

Acima de 2.000 metros de altitude, a parte alta do parque só é indicada para montanhistas e aventureiros. Lá fica o Pico das Agulhas Negras, a 2.790 metros, o ponto mais alto do Estado do Rio e o quinto do Brasil.

O parque tem opções para hospedagem simples e área para camping. Acomodações confortáveis e isoladas são encontradas em Visconde de Mauá, distrito da vizinha cidade de Resende. O Rancho das Framboesas, por exemplo, aceita apenas hóspedes acima dos 18 anos.

Mais perto da capital há a Serra dos Órgãos, onde estão encravadas as cidades de Petrópolis e Teresópolis. Ali o movimento é grande no Carnaval. Até a pequena Lumiar, distrito de Nova Friburgo, tem seu coreto bagunçado a cada folia.

Se a ideia for relaxar, prefira se refugiar num hotel como o Eco Resort Vila São Romão, próximo à Serramar (RJ-142). Fica na Área de Proteção Ambiental (APA) Macaé de Cima e mantém uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN). Integrante da Associação Roteiros de Charme, o hotel é indicado para um feriado com banho em piscinas naturais e cachoeiras, além de caiaque e stand up paddle.

Minas Gerais

Em vez do batuque nas ruas de Belo Horizonte, que tal um Carnaval de caminhada e cachoeira? Levando em conta destinos no Sudeste e no Nordeste, é em Minas que muitas operadoras especializadas em ecoturismo investem neste Carnaval. O pacote da Ambiental Turismo visita a Serra do Cipó, distante em torno de duas horas da capital mineira.

A Pisa Trekking leva para a natureza de Diamantina. Embora haja Carnaval nas Cidades Históricas, os viajantes passam o dia em passeios na natureza. “Recomendamos muito a região da Serra do Espinhaço, com hospedagem em Diamantina. A pessoa vai encontrar a cidade mais cheia, com agito à noite, mas cachoeiras e atrativos bem tranquilos”, afirma Gabrielle Monteiro, gerente de Marketing da Pisa Trekking.

Entre os dez destinos mais acolhedores do Brasil, de acordo com a Booking, está a mineira Gonçalves, pequena cidade no sul do Estado, que se contrapõe ao conhecido movimento de Monte Verde, também na Serra da Mantiqueira. Integrar essa lista da plataforma de reserva de hospedagem significa contar com opções de qualidade.

Só entram na relação destinos nos quais há pelo menos 50 acomodações elegíveis ao prêmio da plataforma (Traveller Review Awards), por apresentarem avaliação média igual ou superior a 8. A fluminense Visconde de Mauá também está entre as dez mais hospitaleiras, ao lado das paulistas São Bento do Sapucaí e Cunha.

Pernambuco

É um desafio fugir de destinos cheios no Carnaval pernambucano. O frevo come solto no Recife e em Olinda, enquanto os turistas lotam pousadas e resorts em Porto de Galinhas. Em busca de um pouco de sossego, afaste-se do litoral.

Pernambuco também tem sua Bonito. Entre o Agreste e a Zona da Mata, a cidade fica a cerca de duas horas do Recife. Os pernambucanos procuram a região por suas cachoeiras. A mais famosa é a Véu da Noiva, indicada para rapel e tirolesa. Dá para fazer essas atividades, além de arvorismo e escalada, no Bonito Ecoparque, instalado numa área ocupada pela monocultura de cana de açúcar até 15 anos atrás.

Mais no interior, cânions, chapadões e vegetação da caatinga se misturam no Parque Nacional do Catimbau. O cenário já apareceu na TV, em cenas da novela Mar do Sertão. A unidade de conservação também guarda um dos principais sítios arqueológicos do País.

Homens Sem Cabeça (com pinturas rupestres), Pedra da Igrejinha e Umburanas estão entre as 13 trilhas abertas à visitação no parque. O site do Vale do Catimbau tem indicações de pousadas e contato para a contratação de guia.

Bahia

Tão grande quanto seu tamanho são as oportunidades de explorar a natureza da Bahia. E, para não dizer que faltou praia nesta lista, a sugestão é escolher um dos trechos menos conhecidos dessa costa tão visitada por moradores do Sudeste.

Abaixo de Salvador e acima de Ilhéus, agora relembrada pelo remake de Renascer, está um dos lugares mais bonitos da Bahia: a Península de Maraú. A Venturas tem pacote para lá no Carnaval. É um lugar para curtir o clima caiçara de Barra Grande, a beleza da Lagoa do Cassange e as piscinas naturais da Praia de Taipu de Fora.

Época do ano é propícia para mergulhos no mar de Abrolhos, no sul da Bahia Foto: MARINHA DO BRASIL

No extremo sul do Estado, existe um trecho do litoral baiano bem fora do circuito turístico tradicional. O Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, a cerca de 70 quilômetros da costa da cidade de Caravelas, apresenta maior visibilidade para mergulhos e águas mais quentes para banho nesta época do ano.

Apenas empresas credenciadas têm autorização para realizar passeios no parque marinho. A Horizonte Aberto organiza tanto saídas diárias quanto incursões em que os visitantes passam até três noites embarcados.