Rainha Elizabeth II: Entidades britânicas de SP lamentam morte e realizam homenagens

A morte da Rainha da Inglaterra, Elizabeth II, anunciada pela Família Real nesta quinta-feira, 8, também mobilizou a comunidade ligada ao Reino Unido de São Paulo. Consulado, sociedade, igreja, clube esportivo e escolas que funcionam na capital paulista e carregam raízes britânicas se manifestaram sobre a partida da mais longeva monarca da história inglesa.

Em nota, o Consulado Britânico lamentou a morte da Rainha Elizabeth II e anunciou a abertura do Livro de Condolências para que as pessoas possam escrever mensagens em homenagem à monarca. O livro ficará aberto na sede do consulado em Pinheiros, zona oeste da capital paulista, de segunda a sexta-feira, das 10h às 14h, até a realização do funeral. O órgão informou também que é possível assinar o Livro de Condolências de forma digital, por meio do site.

“O Consulado de Sua Majestade Britânica apresenta seus cumprimentos ao Governo do Estado de São Paulo, Prefeitura da Cidade de São Paulo, às Missões Diplomáticas em São Paulo, Delegações acreditadas junto ao Governo do Estado de São Paulo e aos cidadãos do Estado de São Paulo, com grande pesar, informa a abertura do Livro de Condolências devido ao falecimento de Sua Majestade Britânica, a Rainha Elizabeth II”, informou o consulado por meio de uma nota verbal.

O presidente da British Society São Paulo, Kieran McManus, disse ao Estadão que a morte da Rainha deixou a comunidade britânica no Brasil “em choque”, e que o grupo ainda discute a melhor forma de homenagear a monarca.

Morre aos 96 anos a Rainha Elizabeth II, da Grã-Bretanha. Foto: Akira Suemori/AP

“Após dois anos de pandemia, fizemos uma enorme festa em junho celebrando os 70 anos de reinado e os 96 anos de idade (de Elizabeth II) junto com o mundo todo”, lembrou McManus, que também preside a Fundação Britânica Beneficência (BFF), organização não governamental (ONG) voltada para cuidados com idosos na capital paulista.

“Acho que vão ter vários eventos. Nós, britânicos, vamos acompanhar o processo formal no Reino Unido a distância, e mandar nossas orações para a família real, lembrando que a monarca de várias gerações de britânicos foi uma inspiração e grande líder para nós”, completou o presidente da British Society São Paulo.

Por ser rainha, Elizabeth II também detinha o título de governadora suprema da Igreja Anglicana da Inglaterra. Aldo Quintão, reverendo da Catedral Anglicana de São Paulo, informou pelas redes sociais que, no próximo domingo, 11, a igreja celebrará quatro missas com orações destinadas à monarca. As cerimônias religiosas vão acontecer às 8h, às 10h, às 12h e às 18h30 - a missa das 10h será rezada em inglês.

O Clube Atlético São Paulo (Spac), cuja fundação data de 1888 e está atrelada a esportistas que chegaram ao Brasil vindos da Inglaterra no século 19, lamentou a partida da monarca nas redes sociais. “É com muito pesar, que o São Paulo Athletic Club manifesta seus sentimentos a toda a comunidade inglesa. Em nome de toda a Diretoria e comunidade SPAC, manifestamos nossas condolências pela passagem da Sua Alteza Real Rainha Elizabeth II”, escreveu o Clube Atlético São Paulo, em publicação assinada por João Francisco Farhat Kehdi, presidente da instituição.

A sede permanente do Museu de Arte de São Paulo (Masp), na Avenida Paulista, é inaugurado pela rainha Elizabeth II, São Paulo, SP. 07/11/1968. Foto: Acervo/Estadão

Masp

O Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp), em publicação nas redes sociais, lembrou da visita de Elizabeth II ao local, em 1968. Na ocasião, ela se surpreendeu com o quadro pintado pelo primeiro-ministro britânico Winston Churchill, “adorou os Renoirs”, e recebeu os cumprimentos de diversos artistas, como Tomie Ohtake, Maria Helena Chartuni, Cacipore´ Torres, Sheila Branningam, Nelson Leirner e Babalu.