Restaurante Galeto Sat’s pega fogo no Rio

RIO - Tradicional restaurante do Rio de Janeiro, o Galeto Sat’s teve um princípio de incêndio em sua unidade de Botafogo na tarde deste domingo, 16.

Não há notícias de feridos. As chamas teriam sido contidas e bombeiros do quartel do Humaitá atuam no local.

Gente! Galeto Sats de Botafogo pegando fogo… pic.twitter.com/I6ZjI0MB5X — Priscila Rubim - Made in CPX do Alemão (@priscila_rubim) October 16, 2022

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram funcionários e clientes correndo para deixar o local em meio à fumaça no momento do acidente. Informações preliminares apontam para um possível curto circuito na rede elétrica do estabelecimento.

Notabilizado pelos galetos e porções generosas de coração de galinha e farofa de ovo, o Sat’s mantém unidades em Copacabana, na rua Barata Ribeiro, e em Botafogo, local do incidente, na rua Real Grandeza.