Réveillon em Copacabana anima turismo, comércio e ambulantes no Rio

RIO - “Alívio” é a palavra que o vendedor ambulante carioca Ciro de Paula, 59 anos, tem na ponta da língua para definir o que sente conforme se aproxima a comemoração do réveillon nas areias de Copacabana, na zona sul do Rio, do jeito que ocorria antes da pandemia de covid-19. Devido ao vírus, no final de 2020 não houve festa e em 2021 ocorreu apenas queima de fogos de artifício, com música mecânica, operada por DJs, e sem shows musicais ao vivo.

Paula vende produtos de época – guarda-chuva em dias nublados, bandeiras do Brasil em dia de jogo da seleção ou de protesto bolsonarista, amendoim e chocolates na maioria dos dias. Também comercializa flores no réveillon, quando muita gente cultiva a tradição de lançá-las ao mar. Na sexta-feira, 30, o ambulante oferecia algumas na calçada da rua Rodolfo Dantas, em Copacabana, a poucos metros da saída da estação Cardeal Arcoverde do metrô. Um botão de rosa era oferecido por R$ 8, mas quem pagasse R$ 5 levava.

Leia também Réveillon em São Paulo e no Rio: Veja como acompanhar os shows e a queima de fogos

“Em 2020 não vendi nada, acabei dando de graça as flores que trouxe para vender. Em 2021 foi melhor, até que vendi, mas muito diferente de antes da pandemia”, relembra. Com as vendas nos dias 30 e 31, ele estima lucrar “uns R$ 500″.

A queima de fogos em Copacabana voltará a reunir uma multidão no Rio, na virada do ano Foto: José Paulo Lacerda/Estadão

A renda de Paula com as flores é uma minúscula parte do movimento gerado pelo réveillon no município do Rio de Janeiro. O Rio Convention & Visitors Bureau (Rio CVB), entidade privada que tem o objetivo de estimular o turismo no Rio, estima que a festa vai movimentar R$ 2 bilhões no município. A maior parte desse dinheiro vem dos turistas, que devem ocupar 98% dos 50 mil quartos da rede hoteleira da cidade, segundo estima o Sindicato dos Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro (HotéisRIO). No final de 2019 a ocupação foi de 99%. Depois, com a pandemia, caiu para 62,36% em 2020. Foi a 96% no ano passado.

A pesquisa mais recente, divulgada pela entidade no dia 28, apontava ocupação de 92,51%, mas o otimismo prevalecia.

“Algumas pessoas deixam para fechar as reservas em cima da hora. Esperamos chegar a 98% de quartos ocupados”, afirmou o presidente do HotéisRIO, Alfredo Lopes.

Outro ponto comemorado é o retorno dos turistas estrangeiros, principalmente norte-americanos e europeus. Segundo a pesquisa, 25% do público hospedado nos hotéis são estrangeiros – nos hotéis de luxo da zona sul esse índice chega a 40%. No ano passado os estrangeiros representaram só 10% dos clientes.

“Isso é muito expressivo, voltamos a níveis pré-pandemia”, comemorou Lopes.

Os bairros da zona sul são os mais procurados e na sexta-feira os hotéis de Copacabana já atingiam 98% de lotação, segundo Jorge Chaves, vice-presidente da HotéisRIO.

“Copacabana é o bairro onde a principal festa acontece, se hospedar no bairro é garantia de comodidade para ver o espetáculo da queima de fogos e os shows musicais. Ipanema e Leblon também são bastante procurados”, afirmou.

Embora a covid-19 continue presente, hoje assusta menos, diz Chaves. “No final de 2021 havia surgido a variante Ômicron do coronavírus, e muita gente ficou assustada e preferiu não viajar. Hoje todo mundo que quis se vacinar está imunizado, e isso deixa as pessoas mais seguras para aproveitar a festa”, avaliou Chaves. “Além disso, a malha aérea voltou a funcionar em sua plenitude, então as pessoas conseguem viajar mais facilmente.”

Além de lotar os hotéis, os turistas aumentam o movimento nas principais atrações turísticas do Rio, como o bondinho do Pão de Açúcar, o monumento do Cristo Redentor, a roda gigante Yup Star, o Museu do Amanhã, o BioParque e o AquaRio. “O movimento nos pontos turísticos neste réveillon deve ser 15% maior do que em 2019″, estima Roberta Werner, diretora-executiva do Rio CVB. Pesquisa da entidade indica que o movimento nos shoppings do Rio neste réveillon vai aumentar ainda mais, na comparação com 2019: 40%.

Para quem já está no Rio e se decepcionou com a chuva que atinge a cidade há dias, Roberta dá algumas dicas: “O Rio está cheio de museus muito bons, como o do Amanhã, tem também o AquaRio, os shoppings e outras atrações protegidas da chuva”.

Continua após a publicidade

O movimento dos turistas alavanca também a arrecadação de impostos. Segundo a prefeitura, a arrecadação com o Imposto Sobre Serviço (ISS) de turismo (serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e congêneres) em dezembro deve chegar a R$ 14,2 milhões. É 20% a mais que no mesmo mês de 2021, quando o valor foi de R$ 11,8 milhões. No primeiro dezembro após a pandemia, em 2020, a prefeitura arrecadou apenas R$ 5,7 milhões com esse segmento.

Expectativa

O clima parcialmente nublado levou cariocas e turistas para as praias do Rio no último dia do ano. Em Copacabana, na zona sul da cidade, palco da mais famosa festa de réveillon do País, banhistas tomaram a areia e o mar. Apesar da previsão de tempo instável para este sábado, 31, a Prefeitura do Rio aguarda 2 milhões de pessoas na orla do bairro, onde haverá a tradicional queima de fogos, com previsão de durar 12 minutos.

Em Copacabana, haverá palcos montados nas areias do bairro com diferentes atrações, como Iza, Zeca Pagodinho e Bala Desejo.

A previsão do tempo aponta para uma trégua na chuva na virada do ano. Na sexta-feira, 30, choveu ao longo de todo o dia. Segundo o boletim do Centro de Operações da Prefeitura (COR-Rio), o tempo ficará “instável”, por causa do “calor e instabilidades em altos e médios níveis da atmosfera”.

“A nebulosidade ficará variada, com previsão de pancadas de chuva isoladas e rápidas, acompanhadas de raios na tarde e noite. A tendência é que entre o fim da noite de hoje (31/12) e madrugada do dia (01/01) não ocorra registros de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas seguirão estáveis em relação ao dia anterior, com mínima de 19°C e máxima de 29°C”, diz o boletim do COR-Rio.

Pelo menos 130 mil pessoas irão à festa de ano novo em Copacabana, na zona sul do Rio, usando o Metrô, conforme a concessionária que opera o sistema de transporte. Segundo a MetrôRio, esse é o número de bilhetes especiais vendidos até por volta das 15 horas deste sábado, 31. Tradicionalmente, para organizar o fluxo de passageiros, a operadora do Metrô do Rio vende bilhetes especiais para o réveillon, válidos apenas para determinadas faixas de horário.

Continua após a publicidade

Conforme a concessionária, já estão esgotados os bilhetes especiais para as faixas de 20 horas às 21 horas e de 21 horas às 22 horas. Ainda há bilhetes para as demais faixas de horário – as passagens especiais são vendidas apenas na estação Carioca, uma das principais do sistema, que fica no Centro. A operação especial da MetrôRio começará às 19 horas. / COLABOROU VINICIUS NEDER