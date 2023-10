Rio começa a receber reforço federal de mais de 500 agentes da Força Nacional e PRF

O Rio de Janeiro recebe a partir desta segunda-feira, 16, o reforço de 570 agentes para reforçar a segurança em áreas de risco e no patrulhamento de estradas e rodovias. Do total, 300 deles integram a Força Nacional (FN) e 270 são agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O reforço vai começar a atuar nesta terça-feira, 17.

“Vamos ampliar a nossa presença no Rio, com mais agentes, mais viaturas e mais trabalho de inteligência”, disse o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Ele e o secretário-executivo do ministério, Ricardo Capelli, estão nesta segunda-feira no Rio, onde já se reuniram com empresários e à noite vão se reunir com o governador Cláudio Castro (PL) e o prefeito da capital, Eduardo Paes (PSD).

À tarde, no Rio, o ministro concedeu entrevista coletiva em que explicou que, dos 300 agentes da Força Nacional, 150 estão no Rio desde domingo, 15, e outros 150 chegarão até o final desta semana. Inicialmente, esses agentes vão cuidar da segurança ostensiva nos trechos das rodovias federais que cruzam o Rio, como a Presidente Dutra (BR-116), a Washington Luiz (BR-040), o Arco Metropolitano (BR-493) e a Rio-Magé (BR-116). “Nesse momento não (está prevista presença da Força Nacional em favelas)”, afirmou Dino. Também não está prevista a presença em vias expressas, como a avenida Brasil e as linhas Vermelha e Amarela.

Reforço na segurança pública do Rio foi acertado entre o governador do Estado, Cláudio Castro, e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino Foto: Wilton Junior/Estadão

Outras áreas que terão o policiamento reforçado serão os portos, aeroportos e a baía de Guanabara, esses em parceria da Polícia Federal com a Marinha, segundo o ministro.

Simultaneamente ao reforço do policiamento ostensivo, será reforçado o setor de inteligência. Dino citou como resultado do serviço de inteligência da polícia a apreensão, na semana passada, de 47 fuzis em uma mansão na Barra da Tijuca (zona oeste).

Segundo o ministro, a delimitação dessas áreas atende a exigências do Ministério Público. “É um planejamento dinâmico. De fato houve notificação do Ministério Público criando alguns empecilhos, alguns intransponíveis nesse momento, então reposicionamos o papel da Força Nacional”, explicou Dino.

Continua após a publicidade

O ministro deixou claro que o planejamento pode ser alterado a qualquer momento, a depender dos acontecimentos. Por enquanto não há previsão do tempo em que esse grupo da Força Nacional vai permanecer no Rio: “Não há um horizonte temporal definido, o que nós estabelecemos como critério de aferição são os resutados. A operação está dando resultado? Ela pode durar três meses, seis meses, um ano”, afirmou Dino. Ele afirmou também que o número de agentes da Força Nacional pode aumentar: “Podem ser 500, 600, 800, mil (agentes)”, afirmou.

Ao longo da semana, Ricardo Capelli irá se encontrar com representantes do Ministério Público Federal (MPF) e da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) para debater a segurança pública no Estado e atuação da Força Nacional.

A chegada de agentes ao Rio foi acordada entre o ministro e o governador Cláudio Castro no mês passado. A “ação integrada”, como definiu Castro, tinha como ponto inicial um reforço na segurança no entorno do Complexo da Maré, na zona norte. A ideia inicial era de que o reforço começasse a atuar ainda no início do mês e por tempo indeterminado, mas foi adiada após questionamentos do MPF. O secretário-executivo do Ministério, Ricardo Capelli, vai se reunir nesta terça-feira com o MPF para debater a situação.

Complexo da Maré teve megaoperação e abrigou ‘centro de treinamento’ do tráfico

Na semana passada, as forças de segurança do Rio realizaram uma megaoperação na Maré, no Complexo do Alemão, na Cidade de Deus e em outras favelas da capital. Na segunda e na terça-feira, cerca de mil agentes das polícias Civil e Militar fizeram incursões pelo conjunto de favelas para cumprir mandados de prisão.

Entre os objetivos da ação estava coibir a ação das facções Comando Vermelho e Terceiro Comando Puro (TCP). A ação foi desencadeada poucos dias após o assassinato de três médicos na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. A polícia suspeita que eles tenham sido mortos por integrantes do CV por engano.