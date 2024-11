Rio de Janeiro tem arrastão seguido de tiroteio na entrada do túnel Rebouças; veja vídeo

O vídeo mostra que os criminosos, vestidos de preto e armados, abordavam em grupo os carros, em plena luz do dia, os forçando a parar em um cruzamento. Não há informações sobre o que foi roubado e quantas pessoas foram afetadas.

Em seguida, “policiais militares do 4º BPM (São Cristóvão), durante patrulhamento, avistaram três suspeitos em um veículo na saída do túnel Rebouças, sentido centro. De acordo com o comando da unidade, os suspeitos tentaram roubar um outro veículo”, afirma a Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio.

“Ao avistar a presença dos policiais, dispararam contra eles, houve confronto e eles fugiram”, diz a pasta.