Rio entra em estágio 2 de alerta para chuvas; há risco de ressacas

Nas últimas 24 horas, os maiores acumulados de chuva aconteceram na Tijuca/Muda, com 184,2 milímetros. Foram registrados vários pontos de alagamentos. No Alto da Boa Vista, choveu 144,2 mm e os moradores foram alertados para o risco de deslizamentos. Na região de Anchieta, foram 135,2 milímetros e, na Tijuca e no Grajaú, 124 mm.

No início da manhã, a Defesa Civil Municipal acionou dez sirenes do Sistema de Alerta e Alarme nas comunidades da Formiga, Andaraí e Borel, na Grande Tijuca. Às 11 horas, as sirenes voltaram a ser acionadas no Andaraí e no Borel devido ao risco de deslizamentos.