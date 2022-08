Rock in Rio: veja como fica a previsão do tempo

Como não podem entrar com guarda-chuva, os fãs do Rock in Rio deverão providenciar capas de plástico para se protegerem da chuva prevista já nos primeiros dias do evento que terá ao todo sete dias de shows (2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro), no Parque Olímpico, na zona oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com a Climatempo, o primeiro dia do festival na sexta-feira, 2, será marcado por ar seco na região metropolitana do Rio. O tempo fica ensolarado e bem quente. “Para quem vai aos shows no período da tarde, é importante que se hidrate bastante, além de se proteger do sol. Até o momento, a expectativa é de temperatura máxima em torno dos 31°C”, informou a meteorologia.

Leia também Linha 6-Laranja do Metrô: Tatuzão volta a escavar túneis nesta quarta

Ao anoitecer, a expectativa é que o ar fique mais fresco. Há condições para rajadas de vento no decorrer do dia, mas por enquanto, sem ameaças para a estrutura do evento. As rajadas variam de 40km/h a 50km/h.

Para o sábado, 3, espera-se uma mudança no tempo. A cidade do Rio estará em pré-frontal, que é quando antecede uma frente fria. Segundo a Climatempo, isso fará a região ter um dia de bastante sol e calor, mas com aumento das rajadas. “Os ventos serão fortes, com expectativa de rajadas em torno de 70km/h a 80km/h. A temperatura máxima fica em torno dos 33°C”, acrescentou. A partir do meio da tarde, as nuvens aumentam e à noite pode haver chuva de nível fraco a moderado na cidade.

Funcionários realizam montagem das estruturas do Rock in Rio na terça-feira, 23, na zona oeste do Rio. Foto: PEDRO KIRILOS/ESTADÃO

No domingo, 4, o tempo permanece fechado e chuvoso no Rio de Janeiro, por causa de uma nova frente fria. Não há previsão para grandes temporais, mas é uma chuva que varia de intensidade e acontece o dia todo. “Será um dia mais cinzento e com temperaturas baixas. A máxima já não deve passar dos 21°C”, informou.

Continua após a publicidade

Conforme a Climatempo, diferentemente da primeira semana, o clima será invertido na segunda etapa do evento. Os primeiros dias serão mais nublados e friozinhos, mas aos poucos o tempo abre e esquenta até o fim de semana.

Até o momento, a expectativa é de que a quinta-feira, 8, seja mais chuvosa e com temperaturas mais amenas. Na sexta-feira, 9, ainda são esperados períodos com chuva fina e chuviscos. É preciso se proteger da sensação de friagem.

No sábado, 10, o frio vai embora e o sol já começa a aparecer e as temperaturas começam a subir.

No domingo, 11, último dia do evento, o sol volta a brilhar forte e as temperaturas sobem de forma mais expressiva, voltando a sensação de calor.