Roubo de carro: País tem média de mil casos por dia e vê registros em alta; veja dados por Estado

O número de veículos furtados ou roubados aumentou 8% no ano passado e atingiu a média de 1.022 casos por dia nas cidades brasileiras. No total, 373.225 ocorrências envolvendo esses dois tipos de crimes foram registradas no País, segundo o Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), divulgado nesta quinta-feira, 20.

O maior salto aconteceu em Pernambuco (+21,5%), seguido por Bahia (+20,2%), Mato Grosso do Sul (+15,8%), São Paulo (+15,4%, foto), Ceará (+11,1%) e Paraíba (+10,7%) Foto: Daniel Teixeira/Estadão - 07-06-2023

O crescimento foi puxado por seis Estados, quatro deles do Nordeste, cujos registros de roubo e furto de veículos ficaram acima da média nacional. O maior salto aconteceu em Pernambuco (+21,5%), seguido por Bahia (+20,2%), Mato Grosso do Sul (+15,8%), São Paulo (+15,4%), Ceará (+11,1%) e Paraíba (+10,7%). Os dados são das secretarias de segurança e polícias locais e foram repassados para o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança.

São Paulo ainda ficou em quinto lugar no País considerando o número de roubos e furtos de veículos de acordo com o tamanho da população. Os números, contudo, podem ser alterados a partir de uma auditoria que está sendo realizada pelo governo paulista.

Em termos proporcionais, o Rio de Janeiro lidera a lista de roubo e furto de veículos, seguido por Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte.

Maiores taxas de roubos de carro por 100 mil habitantes em 2022

Rio de Janeiro - 562,7 Pernambuco - 534,4 Piauí - 492 Rio Grande do Norte - 420,5 São Paulo - 413,7

Por outro lado, três Estados do Norte do Brasil tiveram forte redução nesse tipo de crime. Em Roraima, a incidência caiu exatamente 1/3 em relação a 2021. Amazonas (-22,4%) e Acre (-22,2%) também tiveram quedas expressivas.

Menores taxas de roubo de carro por 100 mil habitantes em 2022

Mato Grosso - 126,5 Goiás - 153,9 Santa Catarina - 157,7 Rio Grande do Sul - 171,5 Paraná - 201,3

No mês passado, o Estadão traçou um perfil dos veículos mais visados pelos criminosos na capital paulista, cidade que tem registrado queda desse tipo de ocorrência nas últimas décadas, mas que ainda apresenta patamares bem elevados.

Roubo de carros em 2022, por taxa por 100 mil habitantes

O que fazer em caso de roubo ou furto de veículo

Caso você tenha seu carro roubado ou furtado, acionar os órgãos de segurança o quanto antes é fundamental. Além disso, especialistas alertam para nunca reagir à abordagem.