Sabrina Sato e Duda Nagle separados: como ex-casais podem aliviar o impacto do divórcio nos filhos?

A apresentadora Sabrina Sato, de 42 anos, e o ator Duda Nagle, de 39, anunciaram na terça-feira, 22, o fim do relacionamento que mantinham desde 2016. Apesar do término, ambos disseram que a prioridade no momento é continuar com uma boa relação pelo bem da filha Zoe, de 4 anos.

“Há quatro anos nasceu a Zoe, o maior presente que poderíamos receber, a pessoa mais importante das nossas vidas. O nosso desejo de educá-la da melhor forma vai nos manter parceiros e amigos”, escreveu Sabrina em suas redes sociais. O ator reforçou a ideia, dizendo: “Seguimos juntos na criação da Zoe e na amizade”.

A boa comunicação e a relação de respeito entre pais separados são o ponto de partida para tornar a nova realidade menos traumática e mais confortável para os filhos. Abaixo, veja algumas dicas de especialistas sobre como lidar com o término do relacionamento da melhor maneira possível para as crianças.

Sabrina Sato, Duda Nagle e Zoe na primeira foto em família publicada pelo casal. Foto: Instagram/@dudanagle

Como facilitar o término de um casal para as crianças?