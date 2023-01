Sacadas de prédio desabam em Balneário Camboriú; veja vídeo

Cinco sacadas do Edifício Paranavaí, no bairro Pioneiros, em Balneário Camboriú, desabaram na tarde desta quinta-feira, 12. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o colapso estrutural começou em uma marquise no sétimo pavimento, mas não deixou feridos. A Defesa Civil da cidade catarinense interditou a frente do edifício e seis apartamentos afetados pela queda. Ainda não se sabe o motivo do desabamento.

Seis apartamentos foram interditados após queda de cinco sacadas em prédio de Balneário Camboriú (SC). Foto: CBMSC

A ocorrência do CBMSC sinaliza que a queda da primeira sacada no sétimo andar sobre as dos andares abaixo provocou o desmoronamento total de quatro varandas e parcial da do terceiro pavimento. Como a suspeita inicial havia sido de explosão, a corporação avaliou as unidades de botijão P-13 de cada um dos apartamentos danificados, mas não houve sinais de vazamentos ou explosão de Gás liquefeito de etróleo (GLP).

O edifício foi esvaziado e os moradores foram orientados a não acessarem suas sacadas até o escoramento, com vigas, ser feito para sustentação do local. Uma idosa acamada foi resgatada pela viatura da corporação, mas nenhum morador ficou ferido.

Queda de várias sacadas de um prédio em Balneário Camboriú, não houve vítimas, 12/1/23#BalnearioCamboriu#SantaCatarina pic.twitter.com/VPX2XAsBQi — joao (@joao67677514) January 13, 2023

A Polícia Militar de Santa Catarina foi acionada para isolamento e a Defesa Civil Municipal realizou a análise preliminar de todo o prédio, acionando a engenheira responsável pela edificação para os procedimentos cabíveis. Segundo a Defesa Civil, as causas do acidente ainda não foram esclarecidas. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (Crea-SC) vai avaliar o local.