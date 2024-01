Saiba tudo sobre os navios de cruzeiros que participam da temporada brasileira

As oito embarcações que oferecem embarque no litoral brasileiro neste verão contam com entretenimento diverso, de pista de dança e bares a cassino e teatro. Com capacidade para 6.334 passageiros, o estreante MSC Grandiosa traz novidades como o Carousel Lounge. No espaço, se revezam dois espetáculos de 40 minutos, com acrobacias, dança e música. Já o Costa Diadema oferece de três a quatro eventos simultâneos por noite. No navio, são realizadas a competição musical The Voice of the Sea e jogos de perguntas e respostas.

Para você decidir em que navio embarcar no litoral brasileiro, listamos nesta página as características e os destaques dos navios da MSC e da Costa que participam da temporada brasileira. Os preços são menores por pessoa em cabine dupla disponíveis no início de janeiro, e os portos de embarque e roteiros consideram viagens com saída e retorno na mesma cidade.

MSC Grandiosa

É o maior e mais novo navio da temporada, inaugurado no fim de 2019. Os decks homenageiam pintores, caso de Monet e Goya. A Galleria Grandiosa concentra a vida social do navio, com restaurantes, bares, lounges e lojas, além de festas temáticas. No teto de LED com 98,5 metros de comprimento, são feitas projeções de dia e à noite. Na programação da meninada, há competição de dança, corrida de drones e brincadeira com pistas para resolver um mistério. A área infantil tem a música como tema dos ambientes.

A estrutura imponente de um dos vários salões do MSC Grandiosa Foto: Divulgação/MSC

Cabines: 2.421; Passageiros: 6.334; Comprimento: 331,43m; Largura: 43m

2.421; Passageiros: 6.334; Comprimento: 331,43m; Largura: 43m Estrutura: 11 restaurantes (sendo cinco de especialidades); 21 bares e lounges; cinco piscinas; simulador de corrida de carro; experiência de realidade virtual; boliche; cinema XD; quadra poliesportiva; MSC Aurea Spa; MSC Yacht Club (com uma novidade: a Suíte Duplex com Hidromassagem para até quatro passageiros); e área infantil em parceria com Lego e Chicco.

11 restaurantes (sendo cinco de especialidades); 21 bares e lounges; cinco piscinas; simulador de corrida de carro; experiência de realidade virtual; boliche; cinema XD; quadra poliesportiva; MSC Aurea Spa; MSC Yacht Club (com uma novidade: a Suíte Duplex com Hidromassagem para até quatro passageiros); e área infantil em parceria com Lego e Chicco. Portos de embarque: Santos (SP), Salvador e Maceió.

Santos (SP), Salvador e Maceió. Roteiros: Passa pelos três destinos em cruzeiros de sete noites entre São Paulo e o Nordeste, parando ainda em Búzios (RJ).

Passa pelos três destinos em cruzeiros de sete noites entre São Paulo e o Nordeste, parando ainda em Búzios (RJ). Fim da temporada: Visitando os mesmos destinos, em 23/3, faz o último roteiro com embarque e desembarque em Santos.

Visitando os mesmos destinos, em 23/3, faz o último roteiro com embarque e desembarque em Santos. Preço mais barato: Sete noites a R$ 3.970 com taxas (Tarifa Bingo), partindo de Santos em 3/2 e parando em Búzios, Salvador e Maceió.

MSC Seaview

Corajosos podem voar em duas tirolesas com 105 metros de comprimento cada. Na Ponte dos Suspiros, o chão é de vidro, para ver o mar a 40 metros de altura. A promenade externa permite vistas de 360 graus ao longo da viagem, já que circunda toda a embarcação. O navio, de design inspirado nos condomínios de praia de Miami, tem um atrium de quatro andares.

Na Ponte dos Suspiros do MSC Seaview, o chão é de vidro, para ver o mar a 40 metros de altura Foto: DIvulgaçã/MSC

Cabines : 2.026; Passageiros: 5.079; Comprimento: 323m; Largura: 41m

: 2.026; Passageiros: 5.079; Comprimento: 323m; Largura: 41m Estrutura : 11 restaurantes (seis de especialidades); 17 bares e lounges; cinco piscinas; simulador de corrida de carro; boliche; cinema XD; quadra poliesportiva; MSC Aurea Spa; MSC Yacht Club; e área infantil em parceria com Lego e Chicco.

: 11 restaurantes (seis de especialidades); 17 bares e lounges; cinco piscinas; simulador de corrida de carro; boliche; cinema XD; quadra poliesportiva; MSC Aurea Spa; MSC Yacht Club; e área infantil em parceria com Lego e Chicco. Porto de embarque: Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro. Roteiros: Cinco, seis ou sete noites até Salvador, com escalas em Ilhéus (BA) e, nos dois cruzeiros mais longos, também em Búzios (RJ). As saídas de oito noites vão para Buenos Aires, Montevidéu e Punta del Este. Oferece três minicruzeiros de três noites, visitando Ilhabela (SP).

Cinco, seis ou sete noites até Salvador, com escalas em Ilhéus (BA) e, nos dois cruzeiros mais longos, também em Búzios (RJ). As saídas de oito noites vão para Buenos Aires, Montevidéu e Punta del Este. Oferece três minicruzeiros de três noites, visitando Ilhabela (SP). Fim da temporada: Em 25/3, faz um minicruzeiro de três noites, parando em Ilhabela e Santos (SP). O trecho final da viagem (retorno de São Paulo para o Rio de Janeiro) já faz parte da travessia para Europa para quem embarca em Santos.

Em 25/3, faz um minicruzeiro de três noites, parando em Ilhabela e Santos (SP). O trecho final da viagem (retorno de São Paulo para o Rio de Janeiro) já faz parte da travessia para Europa para quem embarca em Santos. Preço mais barato: Por R$ 1.918,00 com taxas (Tarifa Super Bingo), na saída em 11/3 do Rio, para uma viagem de 3 noites, visitando Ilhabela.

MSC Preziosa

No espaço Doremi Castle Aquapark Adventures, o toboágua Vertigo se estende por 120 metros e faz uma curva sobre o mar. Possui um super teatro, o Platinum Theatre, para até 1.645 pessoas. A embarcação recebe a ampla maioria dos temáticos desta temporada brasileira.

Platinum Theatre: opção para os visitantes do MSC Preziosa aproveitarem, com conforto, todo o entretenimento oferecido dentro do cruzeiro Foto: Divulgação/MSC

Cabines: 1.751; Passageiros: 4.345; Comprimento: 333,30m; Largura: 37,92m

1.751; Passageiros: 4.345; Comprimento: 333,30m; Largura: 37,92m Estrutura: Seis restaurantes (dois de especialidades); 17 bares e lounges; cinco piscinas; simulador de corrida de carro; boliche; cinema 4D; quadra poliesportiva; MSC Aurea Spa; MSC Yacht Club; e área infantil em parceria com Lego e Chicco.

Seis restaurantes (dois de especialidades); 17 bares e lounges; cinco piscinas; simulador de corrida de carro; boliche; cinema 4D; quadra poliesportiva; MSC Aurea Spa; MSC Yacht Club; e área infantil em parceria com Lego e Chicco. Porto de embarque: Santos (SP).

Santos (SP). Roteiros: Suas viagens de sete noites para a Bacia do Prata param em Buenos Aires , Montevidéu e Punta del Este (Uruguai). Nos minicruzeiros, três noites levam a Búzios (RJ) ou Balneário Camboriú (SC). Com quatro noites, os roteiros incluem ainda Ilha Grande (RJ) no Sudeste ou Porto Belo (SC) no Sul. Em 5/4, vai até o Rio, Búzios e Ilhéus (BA) num cruzeiro de seis noites.

Suas viagens de sete noites para a Bacia do Prata param em , Montevidéu e Punta del Este (Uruguai). Nos minicruzeiros, três noites levam a Búzios (RJ) ou Balneário Camboriú (SC). Com quatro noites, os roteiros incluem ainda Ilha Grande (RJ) no Sudeste ou Porto Belo (SC) no Sul. Em 5/4, vai até o Rio, Búzios e Ilhéus (BA) num cruzeiro de seis noites. Fim da temporada: Em 17/4, o navio parte de Santos para um roteiro de quatro noites. Passa por Balneário Camboriú e Porto Belo antes de voltar ao porto paulista.

Em 17/4, o navio parte de Santos para um roteiro de quatro noites. Passa por Balneário Camboriú e Porto Belo antes de voltar ao porto paulista. Preço mais barato: Três noites por R$ 2.388 com taxas (Tarifa Escolha Certa), na saída de 14/4; com partida e retorno de Santos e escala em Búzios.

MSC Armonia

Quem gosta de ouvir música e dançar conta com um espaço de 330 m², dedicado a tocar diferentes estilos. Outro destaque é o restaurante de especialidade Surf & Turf, de culinária mediterrânea. A garotada pode se divertir num spray park ao ar livre.

Que tal trocar algumas horas do sol da piscina por uma massagem relaxante? Foto: Divulgação/MSC

Cabines: 976; Passageiros: 2.620; Comprimento: 274,9m; Largura: 32m

976; Passageiros: 2.620; Comprimento: 274,9m; Largura: 32m Estrutura: Cinco restaurantes (um de especialidade); nove bares e lounges; três piscinas; quadra poliesportiva; MSC Aurea Spa; e área infantil em parceria com Lego e Chicco.

Cinco restaurantes (um de especialidade); nove bares e lounges; três piscinas; quadra poliesportiva; MSC Aurea Spa; e área infantil em parceria com Lego e Chicco. Porto de embarque: Santos (SP).

Santos (SP). Roteiros: Faz minicruzeiros com partida e retorno para Santos em janeiro e fevereiro. Nas saídas de três noites, segue para Balneário Camboriú (SC), Búzios (RJ) ou Ilha Grande (RJ). Numa com quatro noites, visita Porto Belo (SC), além de Camboriú. Também tem roteiros de sete noites para a Bacia do Prata e outro de seis para Camboriú, Itajaí (SC), Ilhabela (SP) e Rio.

Faz minicruzeiros com partida e retorno para Santos em janeiro e fevereiro. Nas saídas de três noites, segue para Balneário Camboriú (SC), Búzios (RJ) ou Ilha Grande (RJ). Numa com quatro noites, visita Porto Belo (SC), além de Camboriú. Também tem roteiros de sete noites para a Bacia do Prata e outro de seis para Camboriú, Itajaí (SC), Ilhabela (SP) e Rio. Fim da temporada: A última viagem tem saída de Santos em 10/3 e volta depois de sete noites, parando em Buenos Aires, Montevidéu e Punta del Este ( Uruguai ).

A última viagem tem saída de Santos em 10/3 e volta depois de sete noites, parando em Buenos Aires, Montevidéu e Punta del Este ( ). Preço mais barato: Com partida em 29/2 de Santos, o minicruzeiro de três noites vai até Ilha Grande (RJ) e volta para o porto paulista. Por R$ 1.998,00 com taxas (Tarifa Bingo).

MSC Lirica

No Brasil, esta embarcação oferece embarque apenas no Sul do Brasil. O navio, de design clássico, tem lounges de paredes inteiras com vista para o mar. O restaurante de especialidade, Kaito Sushi Bar, serve pratos asiáticos. A sala de jogos infantil tem piratas como tema.

Área infantil e piscina do MSC Lirica Foto: Divulgação/MSC

Cabines: 988; Passageiros: 2.648; Comprimento: 274,9m; Largura: 28,8m

988; Passageiros: 2.648; Comprimento: 274,9m; Largura: 28,8m Estrutura: Seis restaurantes (um de especialidade); 11 bares e lounges; duas piscinas; pista de caminhada; MSC Aurea Spa; área infantil em parceria com Lego, Chicco e Namco.

Seis restaurantes (um de especialidade); 11 bares e lounges; duas piscinas; pista de caminhada; MSC Aurea Spa; área infantil em parceria com Lego, Chicco e Namco. Portos de embarque: Itajaí (SC) e Paranaguá (PR).

Itajaí (SC) e Paranaguá (PR). Roteiros: Se concentram em ligar os portos no Sul do País com dois destinos nos países vizinhos: Buenos Aires e Punta del Este (Uruguai).

Se concentram em ligar os portos no Sul do País com dois destinos nos países vizinhos: Buenos Aires e Punta del Este (Uruguai). Fim da temporada: A viagem começa em 2/3 de Itajaí para os destinos da Bacia do Prata e Paranaguá. Retorno ao mesmo porto de partida após sete noites.

A viagem começa em 2/3 de Itajaí para os destinos da Bacia do Prata e Paranaguá. Retorno ao mesmo porto de partida após sete noites. Preço mais barato: Sete noites, saindo em 24/2 de Itajaí, a R$ 3.620,00 com taxas (Tarifa Bingo). Vai até Buenos Aires, Punta Del Este (Uruguai) e Paranaguá (PR).

Costa Diadema

O entretenimento é o forte deste navio, que recebe o 19º Dançando a Bordo, único cruzeiro temático organizado por uma companhia participante da temporada brasileira. Também tem ampla variedade gastronômica, com 11 restaurantes. Passageiros em busca de bem-estar podem experimentar a talassoterapia ou o banho turco no Solemio Spa.

Com 11 restaurantes, 12 bares, spa, piscina e muito entretenimento, o Costa Diadema é uma boa opção para quem quer aproveitar bem os dias de cruzeiro Foto: Divulgação/Costa Cruzeiros

Cabines: 1.862; Passageiros: 4.947; Comprimento: 306m; Largura: 37,2m

1.862; Passageiros: 4.947; Comprimento: 306m; Largura: 37,2m Estrutura: 11 restaurantes (sendo sete de especialidades); 12 bares; três piscinas; pista de jogging; Solemio Spa; Squok Club, para crianças de 3 a 11 anos; e Teen Zone, para adolescentes de 12 a 17 anos.

11 restaurantes (sendo sete de especialidades); 12 bares; três piscinas; pista de jogging; Solemio Spa; Squok Club, para crianças de 3 a 11 anos; e Teen Zone, para adolescentes de 12 a 17 anos. Portos de embarque: Santos (SP), Rio e Salvador.

Santos (SP), Rio e Salvador. Roteiros: No restante desta temporada, faz viagens de sete noites, visitando esses três destinos de embarque e parando ainda em Ilhéus (BA).

No restante desta temporada, faz viagens de sete noites, visitando esses três destinos de embarque e parando ainda em Ilhéus (BA). Fim da temporada: Em 31/3, com embarque e desembarque em Santos, o roteiro de sete noites também inclui Salvador, Ilhéus e Rio.

Em 31/3, com embarque e desembarque em Santos, o roteiro de sete noites também inclui Salvador, Ilhéus e Rio. Preço mais barato: R$ 2.650,20 (valor disponível em 15/1, para compra até 26/1). Sete noites saindo em 18/2 de Santos e voltando para o porto paulista, com escalas em Salvador, Ilhéus e Rio.

Costa Fascinosa

Até março, o navio liga o porto carioca à Bacia do Prata. No Brasil, o embarque é realizado apenas no Rio de Janeiro. A decoração é inspirada em clássicos do teatro e do cinema. Por isso, cada ponte da embarcação presta homenagem a personagens ou histórias de Aida, Tosca e Doutor Jivago.

Uma das quatro piscinas do Costa Fascinosa Foto: Divulgação/Costa Cruzeiros

Cabines: 1.508; Passageiros: 3.780; Comprimento: 290 m; Largura: 35,5 m

1.508; Passageiros: 3.780; Comprimento: 290 m; Largura: 35,5 m Estrutura: Oito restaurantes (cinco de especialidade); nove bares; quatro piscinas; percurso de jogging; quadra poliesportiva; Solemio Spa; Squok Club, para crianças de 3 a 11 anos; e Teen Zone, para adolescentes de 12 a 17 anos.

Oito restaurantes (cinco de especialidade); nove bares; quatro piscinas; percurso de jogging; quadra poliesportiva; Solemio Spa; Squok Club, para crianças de 3 a 11 anos; e Teen Zone, para adolescentes de 12 a 17 anos. Porto de embarque: Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro. Roteiros: Oito noites, saindo e voltando para o porto carioca, com escalas em Montevidéu, Buenos Aires, Ilha Grande (RJ) e Camboriú (SC). Na saídas de sete noites em 31/1, visita as capitais dos países vizinhos e também Ilhabela (SP).

Oito noites, saindo e voltando para o porto carioca, com escalas em Montevidéu, Buenos Aires, Ilha Grande (RJ) e Camboriú (SC). Na saídas de sete noites em 31/1, visita as capitais dos países vizinhos e também Ilhabela (SP). Fim da temporada : Em 19/3, parte do Rio para a última viagem à Bacia do Prata. Faz o roteiro de oito noites, com Ilha Grande e Camboriú.

: Em 19/3, parte do Rio para a última viagem à Bacia do Prata. Faz o roteiro de oito noites, com Ilha Grande e Camboriú. Preço mais barato: Sete noites com embarque e desembarque no Rio, a R$ 3.526 (disponível em 15/1). O navio parte em 31/1 e visita Ilhabela (SP), Montevidéu e Buenos Aires.

Costa Favolosa

Eventos temáticos também prometem agitar os passageiros, caso da Festa Brega e da Abba Mania - Revival. Irmão gêmeo do Fascinosa, este navio navega de São Paulo até o Sul do Brasil e à Bacia do Prata. Os ambientes do navio tem 400 obras de artistas contemporâneos.

Um dos nove bares da Costa Favolosa Foto: Divulgação/Costa Cruzeiros

Cabines: 1.508; Passageiros: 3.780; Comprimento: 290 m; Largura: 35,5m

1.508; Passageiros: 3.780; Comprimento: 290 m; Largura: 35,5m Estrutura: Nove restaurantes (seis de especialidade); nove bares; quatro piscinas; quadra poliesportiva; Solemio Spa; Squok Club, para crianças de 3 a 11 anos; e Teen Zone, para adolescentes de 12 a 17 anos.

Nove restaurantes (seis de especialidade); nove bares; quatro piscinas; quadra poliesportiva; Solemio Spa; Squok Club, para crianças de 3 a 11 anos; e Teen Zone, para adolescentes de 12 a 17 anos. Portos de embarque: Santos (SP) e Itajaí (SC).

Santos (SP) e Itajaí (SC). Roteiros: Nas viagens de sete noites, partindo e voltando para Santos, faz escala em Itajaí (SC), Montevidéu e Buenos Aires – exceto na saída de 9/3, na qual visita Ilhabela (SP) e não vai até a capital argentina. Ainda do mesmo porto, faz minicruzeiros de três noites em março e abril para Ilhabela ou Balneário Camboriú (SC).

Nas viagens de sete noites, partindo e voltando para Santos, faz escala em Itajaí (SC), Montevidéu e Buenos Aires – exceto na saída de 9/3, na qual visita Ilhabela (SP) e não vai até a capital argentina. Ainda do mesmo porto, faz minicruzeiros de três noites em março e abril para Ilhabela ou Balneário Camboriú (SC). Fim da temporada: A saída de Santos em 26/4 encerra os roteiros por aqui. Sete noites visitando Camboriú, Montevidéu, Buenos Aires e retornando para o porto paulista.

A saída de Santos em 26/4 encerra os roteiros por aqui. Sete noites visitando Camboriú, Montevidéu, Buenos Aires e retornando para o porto paulista. Preço mais barato: No minicruzeiro em 22/4, com paradas em Balneário Camboriú e Porto Belo (SC), quatro noites por R$ 2.174 (valor disponível em 15/1, para compra até 26/1).

Opções fluviais

A navegação turística em rios brasileiros é uma realidade na Amazônia, com saídas ao longo de quase o ano todo. Pela região de Alter do Chão (PA), a Kaiara mantém três embarcações explorando os rios Amazonas, Tapajós e Arapiuns: Dolphin (11 cabines), Belle Amazon (oito) e Tupaiú (quatro). Quatro noites a partir de R$ 9.900 por pessoa.

Turista do Cruzeiro Fluvial Kaiara pode observar a beleza dos rios amazonenses durante o café da manhã Foto: Divulgação/Kaiara

Há 20 anos a Expedição Katerre explora o Rio Negro até o Parque Nacional de Anavilhanas. São dois barcos, Jacaré-Açu (oito cabines) e Jacaré-Tinga (três); por adulto, três noites desde R$ 13.100.

No Belo Shabono, a saída de Manaus para navegar o Rio Negro parece um glamping flutuante. Com muito conforto e comida regional, não há cabines. As camas ficam em área coberta, mas é possível sentir o ar e escutar os sons da floresta à noite. A viagem é realizada apenas para grupos fechados de até dez pessoas (por noite, a partir de R$ 1.980 cada).