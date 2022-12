Saída para o feriado de Natal tem trânsito lento na Dutra e Fernão Dias; veja situação das rodovias

As principais rodovias que partem de São Paulo no sentido interior, litoral e outros Estados registram poucos pontos de lentidão na noite desta sexta-feira, 23. As únicas pistas que apresentam maior quantidade de congestionamento é a Via Presidente Dutra, que conecta São Paulo ao Rio de Janeiro (confira os pontos abaixo), devido a obras e excesso de carros, e também a rodovia Fernão Dias. Régis Bittencourt também registra congestionamento.

No feriado, são esperados que 7 milhões de veículos passem pelas estradas nos próximos dias: 4,2 milhões nas rodovias estaduais, sendo a maioria partindo da região metropolitana de São Paulo e seguindo em direção ao interior e ao litoral; e 3 milhões passando pelas estradas federais (Dutra, Fernão Dias e Régis Bittencourt), que ligam o Estado paulista ao Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná.

Leia também SP deve ter volta gradativa do calor e pancadas isoladas de chuva no Natal; veja previsão

Movimentação de veículos na rodovia dos Tamoios, que liga São José dos Campos a Caraguatatuba. Foto: TABA BENEDICTO / ESTADAO CONTEUDO

Anchieta e Imigrantes

No Sistema Anchieta-Imigrantes, que liga a capital paulista ao litoral do Estado, a situação do trânsito é considerada normal nos dois sentidos na noite desta sexta-feira, de acordo com a EcoVias. Sem trânsito, o tempo de duração para descer a serra pela Imigrantes até Santos é de 45 minutos, e de 56 se o destino for Guarujá. Pela Anchieta, usada para a descida de caminhões, o tempo da viagem é um pouco maior: 57 minutos para Santos e 67 para o Guarujá.

Anhanguera e Bandeirantes

Nas rodovias Anhanguera (SP 330) e Bandeirantes (SP 348), que ligam a capital e o interior do Estado (Jundiaí e região de Campinas), o trânsito nos dois sentidos também é considerado normal, de acordo com a última atualização feita pela CCR Autoban, às 20h15 desta sexta-feira.

Raposo Tavares e Castello Branco

O Sistema Castello-Raposo, que conecta a região metropolitana de São Paulo a cidades como São Roque e Sorocaba, também apresenta tráfego normal nos dois sentidos, de acordo com a CCR. A última atualização feita pela concessionária foi às 20h25.

Tamoios

Até a última atualização, por volta das 19h, a Tamoios - que liga São José dos Campos a Caraguatatuba (litoral norte de SP) - apresenta trânsito livre e sem acidentes. Nesta quinta-feira, a rodovia precisou ser interditada por conta das fortes chuvas na região e risco de deslizamento de terra. A via só foi liberada às 23h, 13 horas depois do início do bloqueio. Os motoristas foram direcionados para as pistas da serra nova e tiveram que descer o trecho em sistema de comboio.

Rio-Santos

Outra pista a sofrer com interdição por conta do risco de deslizamento, a Rio-Santos (BR 101), que vai de Ubatuba (SP) a Paraty (RJ), não apresenta pontos de lentidão, de acordo com a concessionário CCR Rio. Na última quarta-feira, a via precisou ser bloqueada também em função do risco de deslizamento de terra provocado pelos fortes temporais.

Presidente Dutra

Continua após a publicidade

Na rodovia que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, há tráfego intenso e pontos de congestionamentos provocados por excesso de carros e obras, segundo a última atualização, às 21h25, da CCR Rio, concessionária que administra a rodovia.

Sentido Rio de Janeiro - São Paulo: Tráfego lento na altura de Nova Iguaçu, entre o km 178 e o km 184;

Sentido Rio de Janeiro - São Paulo: Obras na pista: tráfego fluindo pela faixa da esquerda no km 214 e no km 218;

Sentido São Paulo - Rio de Janeiro: Tráfego intenso entre Barra Mansa, no km 299 até o km 288;

Sentido São Paulo - Rio de Janeiro: Tráfego lento na pista Marginal, em Guarulhos, entre o km 219 e 218;

Régis Bittencourt

Na Rodovia Régis Bittencourt, foram identificados três pontos de lentidão. No sentido de Curitiba a São Paulo, há trânsito entre o km 284, na altura de Itapecerica da Serra (SP), e o km 279 (Embu das Artes).

No sentido de São Paulo a Curitiba, a lentidão é sentida praticamente no mesmo trecho, mas com o término do congestionamento só no km 285. Em ambos os sentidos, há lentidão entre km 270 e o km 268,9, na altura de Taboão da Serra. Os dados foram atualizados pela Arteris Régis por volta das 20h. O trânsito nos locais vêm sendo sentido há cerca de cinco horas.

Fernão Dias

Para os condutores que pegarem a rodovia Fernão Dias, que conecta São Paulo a Belo Horizonte, há diversos pontos de lentidão que são sentidos desde o final da tarde.

Continua após a publicidade

Com sentido para a capital mineira, há congestionamentos nas alturas do km 62, altura de Mairiporã (SP), ao km 52, em Atibaia (SP); do km 42 ao km 36, também em Atibaia; e do km 501 ao km 499, em Betim (MG). No sentido para Guarulhos (SP), o trânsito se encontra nos seguintes trechos: km 480 ao km 481, em Contagem (MG); do km 38 ao km 41, em Atibaia; e no km 55 ao km 60, em Mairiporã.