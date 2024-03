Mudança na saidinha de presos valerá para detentos atuais? Entenda o que pode mudar

O delegado Pereira acredita que, com o aumento na demanda pelos exames, a fila vai aumentar. “É provável que com o aumento da demanda por esse exame, os atrasos também aumentem”, afirma.

A proposta que acaba com a saída temporária do semiaberto foi apresentada em 2011 e estava na pauta do Senado desde agosto de 2022, após a aprovação do texto pelos deputados. O tema ganhou destaque após após o assassinato de Roger Dias da Cunha, sargento da Polícia Militar de Minas Gerais.

O autor dos disparos foi um homem de 25 anos que não retornou para a penitenciária após ser beneficiado com a saída temporária de fim de ano.

Os senadores acrescentaram emendas ao projeto de lei original e, em razão das alterações, o texto voltou à Câmara. O projeto aprovado em agosto de 2022 extinguia o instituto da saída temporária de forma absoluta.

Emenda incluída no Senado estabeleceu a exceção do estudo externo. O benefício é para os presos que frequentarem cursos supletivos profissionalizantes, ensino médio e superior. Presos por crimes hediondos ou com grave ameaça não são contemplados.

Governadores pressionam pelo fim do benefício

O fim da “saidinha” tem sido alvo de pressão por governadores que defendem o endurecimento das leis contra os ocupantes do sistema carcerário, como o de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). No último dia 12, Freitas exonerou seu secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, que também é deputado federal licenciado, para relatar o projeto na Câmara.

Conforme o governo paulista, apenas em um dia da primeira saída de presos deste ano, a Polícia Militar prendeu 78 pessoas descumprindo as medidas judiciais. Para Derrite, ex-agente da Rota, tropa de elite da Polícia Militar paulista, a saidinha está por trás da reincidência criminal. Estudos apontam que a reincidência criminal no País supera a taxa dos 30%.

“A gente não tem dificuldade de prender quadrilhas, criminosos. A gente tem dificuldade com a reincidência criminal”, afirmou Derrite, em entrevista coletiva em dezembro. “É normal um país prender 14 vezes o mesmo indivíduo pelo mesmo crime grave? É normal prender pela 30ª vez um indivíduo com fuzil?”

A pauta do fim das saidinhas tem sido defendida pela oposição governista, ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. No Senado, a relatoria coube ao filho do ex-presidente, Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Para Bruno Shimizu, diretor do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM), a aprovação do PL pode causar um colapso no sistema penitenciário nacional e nas varas de execução penal. “É verdade que o projeto prevê como exceção a possibilidade de saída temporária para o ensino profissionalizante, mas isso vai ficar apenas como uma carta de intenções, porque menos de 5% da população prisional total tem vaga de trabalho”, diz.

“É um argumento falacioso de que essa restrição poderia estimular o estudo, porque não há vagas, não há professores suficientes para atuar dentro do sistema prisional e muito menos fora dele”, acrescenta ele, que é defensor público.