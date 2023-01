Salários de juízes no Brasil superam os dos EUA

Levantamento da Fundação Getúlio Vargas mostra que as remunerações de muitos magistrados brasileiros não só extrapolam os R$ 33.763 de salário de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) – que deveriam ser usados como teto – como superam valores pagos em outros países. Um desembargador em Minas Gerais ganha, em média, R$ 56 mil líquidos por mês. Em São Paulo, R$ 52 mil. No Rio de Janeiro, R$ 38 mil. No Reino Unido, um juiz similar recebe cerca de R$ 29 mil de salário; nos Estados Unidos, R$ 43 mil. ECONOMIA / PÁG. B1