Santos Dumont: exposição, orquestra e esquadrilha celebram 150 anos do ‘pai da aviação’

Os 150 anos de nascimento de Alberto Santos Dumont, um dos maiores inventores de todos os tempos, considerado mundialmente o precursor da aviação, estão sendo comemorados em várias partes do Brasil. O ‘Pai da Aviação’ nasceu no dia 20 de julho de 1873 no Sítio Cabangu, em Palmira, atual Santos Dumont, em Minas Gerais. A programação principal do sesquicentenário foi definida pela Força Aérea Brasileira (FAB) que tem o aviador como patrono. Durante o ano todo, serão mais de 300 ações comemorativas.

A data vem sendo comemorada desde o dia 18 de junho, com palestras, exposições, sessões solenes oficiais e apresentações da Esquadrilha da Fumaça. No dia 6, a FAB lançou o livro “E o Brasil falava de Santos Dumont”, na sede da Academia Brasileira de Letras (ABL) no Rio de Janeiro. A obra traz um compilado de reportagens e publicações da imprensa brasileira sobre Alberto Santos Dumont. Os artigos tinham sido guardados pelo próprio aviador e, posteriormente, por seus familiares.

Em Minas Gerais, as celebrações se concentram na cidade que leva o nome do inventor. A prefeitura de Santos Dumont vai inaugurar a reurbanização da Praça Bagatelle, com a instalação de uma réplica do 14-Bis que passou por restauração. O governador Romeu Zema (Novo) estará no município para entregar a Medalha Santos Dumont, alta honraria do Estado, a várias personalidades.

O evento será na Casa Museu de Cabangu, o sítio onde Santos Dumont nasceu em 20 de abril de 1873. O museu, que há três anos estava na iminência de fechar por falta de recursos, agora está repaginado, ganhou novas áreas de interação com o público e iniciou o processo de digitalização do acervo. A casa, de oito cômodos, foi construída pelo pai de Santos Dumont, o engenheiro francês Henrique Dumont, logo que a família chegou à cidade, que ainda se chamava Palmira.

O engenheiro veio ao Brasil a serviço do imperador D. Pedro II para construir parte da Estrada de Ferro Central do Brasil, que corta o município. No acervo, estão pertences pessoais do aviador, como o chapéu panamá, uma de suas marcas, dois bustos dele que ele mesmo esculpiu, uma coleção de fotos de seus balões e aeronaves, talheres, louças e móveis, como a cama usada por Alberto. Há ainda uma réplica do 14 Bis e um avião T 23 Uirapuru da Força Aérea Brasileira, responsável pela propriedade.

Apresentações da Esquadrilha da Fumaça vão lembrar aniversário de Santos Dumont Foto: Marcos Corrêa/PR

O inventor ocupou a residência por duas ocasiões: do seu nascimento até os 2 anos de idade e, depois, em 1919, quando o governo federal lhe deu a casa em doação. No ano seguinte, forçado a voltar à Europa para tratar da saúde, mantinha contato frequente com seu caseiro em Cabangu. Antes de sua morte, Santos Dumont fez um testamento devolvendo a propriedade ao governo brasileiro. Algumas criações do inventor ainda estão ali: um chuveiro de água quente, uma lareira e um chafariz abastecido por gravidade.

Durante as comemorações do sesquicentenário, será entregue também o restauro da Encantada, como é conhecido o Museu Casa de Santos Dumont, em Petrópolis, no Rio. O imóvel, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) recebeu melhorias no telhado e na fachada. O museu, fechado para as obras, será reaberto com a inclusão de novas peças no acervo, entre elas a bandeira original que Dumont fazia questão de hastear diariamente à frente do casarão.

Carro passa a integrar acervo de museu no Rio

O carro fúnebre que transportou o corpo do aviador Santos Dumont, após sua morte, em 23 de julho de 1932, no Guarujá, passou a integrar o acervo do Museu Aeroespacial da Aeronáutica, no Rio de Janeiro. A doação, como parte das comemorações dos 150 anos do nascimento do ‘Pai da Aviação’, foi formalizada no dia 23 de junho, em solenidade realizada no Iate Clube do Guarujá.

O veículo, um Chevrolet Ramona preto, fabricado em 1929, passou por um amplo processo de restauração, no ano passado, no município de Santos, segundo a prefeitura, sem custos para os cofres públicos. Antes, o Ramona estava exposto no pavilhão de um shopping da cidade.

Santos Dumont morreu em 23 de julho de 1932 Foto: Acervo/Estadão

O carro foi utilizado para transportar o corpo de Alberto Santos Dumont do Grande Hotel La Plage (atual Shopping La Plage), na Praia de Pitangueiras, para travessia de balsas entre Guarujá e Santos, percorrendo a Avenida Puglisi. Dali, o corpo foi levado para São Paulo, onde ficou exposto ao público na Catedral da Sé. Na época, travavam-se no Estado os combates da Revolução de 32, que ganhou uma trégua de 24 horas devido ao falecimento do aviador.

Meses depois, o corpo foi levado para o Rio de Janeiro, para o sepultamento no Cemitério São João Batista, no bairro do Botafogo. O Hotel La Plage, um marco arquitetônico na época, foi demolido na década de 1960 para dar lugar ao shopping.

Era dos voos controlados

Astrônomo, inventor, projetista, balonista e aviador, Santos Dumont construiu e voou nos primeiros balões dirigíveis com motor à gasolina, inaugurando a era dos voos controlados a partir de 1901, o que o tornou uma das pessoas mais famosas do mundo naquele início de século.

Ele também foi o primeiro a decolar a bordo de um avião impulsionado por um motor à gasolina, o 14-Bis, em 1906 Foto: Acervo/Estadão

Ele também foi o primeiro a decolar a bordo de um avião impulsionado por um motor à gasolina, o 14-Bis, em 1906. O voo foi reconhecido pela Federação Aeronáutica Internacional (FAI) e pelo Aero Club de Paris como o primeiro homologado de um veículo mais pesado que o ar assistido, fotografado e filmado.

Agenda

Conforme a Força Aérea, parte da programação ainda está sendo definida, já que as comemorações devem seguir até o fim do ano. Muitas ações ainda estão em fase de planejamento e serão confirmadas oportunamente. Até o momento, os eventos abertos ao público com data definida são:

Apresentação da Orquestra Sinfônica da Força Aérea Brasileira (Osfab)

Local: Bairro Capivari, Campos do Jordão-SP;

Data: 16/07;

Horário: 15h.

Iluminação do Cristo Redentor, com apresentação da Banda de Música da Base Aérea do Galeão.

Local: Cristo Redentor – Rio de Janeiro;

Data 20/07;

Horário: 17h30.

Reinauguração da Casa de Santos Dumont

Local: Rua do Encantado – Petrópolis-RJ;

Data: 20/07;

Horário: 11h.

Apresentação da Esquadrilha da Fumaça no Rio de Janeiro

Local: Praias Ipanema/Leblon;

Data: 23/07;

Horário a confirmar.

Portões Abertos no Museu Aeroespacial (Musal)

Local: Campo dos Afonsos – Rio de Janeiro-RJ;

Data: 29/07;

Horário: a partir das 9h;

Descerramento da placa em homenagem a Santos Dumont

Local: Cataratas do Iguaçu – Foz do Iguaçu-PR;

Data: 03/08;

Horário: 15h.

Exposição ‘Pai da Aviação’

Local: Aeroporto Internacional de Brasília-DF;

Data: 16 a 28/8;

Horário: a partir das 8h.

Além desses eventos gratuitos e abertos ao público, a FAB vai realizar no dia 20 de julho, na Base Aérea de Brasília, uma cerimônia militar para convidados, com a imposição da Medalha Mérito Santos Dumont.

Outros eventos que marcam o nascimento do aviador

Na cidade mineira de Santos Dumont, onde o ‘Pai da Aviação’ nasceu no Sítio Cabangu, de propriedade da família, as comemorações tiveram início no último dia 1º e ainda prosseguem.

Passeio Ciclístico Santos Dumont

Local: Saída Praça Cesário Alvim, chegada Museu Cabangu;

Data: 16/7;

Horário: a partir de 8h30.

Lançamento de Selo Comemorativo 150 anos

Local: Museu de Cabangu;

Data: 20/7;

Horário: 10h.

Entrega da Medalha Santos Dumont

Local: Museu de Canbangu – Santos Dumont-MG;

Data: 20/7;

Horário: 12h;

Entrega de Medalhas da Fundação Casa de Cabangu

Local: Museu de Cabangu – Santos Dumont-MG;

Data: 21/7;

Horário: 20h.

Apresentação da Esquadrilha da Fumaça

Data: 22/7;

Local: Cidade de Santos Dumont-MG;

Horário: a partir de 12h.

Inauguração da Praça Bagatelle e réplica do 14 Bis

Data: 23/7;

Local: Praça da Bagatelle, Santos Dumont-MG;

Horário: 17h.