São Paulo tem início de semana com frio intenso e chuvas fracas

A primeira semana de setembro vai ser gelada em São Paulo. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura, a frente fria que chegou na capital no fim da tarde de sábado,3, vai trazer chuvas rápidas e fracas, principalmente nas próximas madrugadas e as primeiras horas da manhã.

Na segunda-feira, mínima prevista é de 10ºC Foto: FELIPE RAU/ESTADAO

Segundo o CGE, a segunda-feira, 5, a mínima prevista é de 10°C e a máxima deve ser de 18°C, com previsão de céu fechado e chuva leve. O clima não muda tanto na terça, 6, e quarta, 7 de setembro, no feriado da independência. As temperaturas devem seguir baixas e o céu com muitas nuvens. As mínimas variam entre 13°C e 14°C e máximas entre 20°C e 21°C, respectivamente. A previsão de chuva leve se mantém para os dois dias. Já a sensação térmica deve ser mais baixa pro causa dos ventos que sopram do oceano, principalmente nas madrugadas.

Ainda de acordo com os modelos meteorológicos do , as temperaturas só devem votar a subir na capital a partir da quinta feira, 8, com a máxima podendo chegar aos 30°C.









