Sara Mariano: marido é preso por suspeita de ter matado cantora gospel na Bahia

A cantora gospel Sara Mariano, de 35 anos, foi encontrada morta na tarde da última sexta-feira, 27, na cidade de Dias D’Ávila, município da Bahia localizado a cerca de 60 quilômetros de Salvador. O marido da vítima, Ederlan Mariano, confessou o crime e teve a prisão decretada, segundo informou a Polícia Civil do Estado. A defesa do suspeito não foi localizada pela reportagem para comentar o caso.

Sara estava desaparecida desde a última terça-feira, 24, quando deixou a sua casa para um evento religioso. O marido chegou a publicar nas redes sociais informações sobre o sumiço da mulher, e pedindo aos seguidores ajuda com informações e orações para que a esposa fosse encontrada.

Depois de quatro dias desaparecida, Sara Mariano, de 35 anos, foi encontrada morta, com o corpo carbonizado, em cidade da Bahia. Foto: @saramariano.br/Instagram

Na sexta-feira, o corpo de Sara foi localizado carbonizado em uma estrada de Dias D’Ávila. Ederlan Mariano identificou a mulher por meio de uma aliança. Mas, as investigações já o apontavam como principal suspeito do crime. Na sexta, ele teve a prisão decretada e cumprida e, em seguida, confessou o homicídio. A motivação do assassinato ainda está sendo investigada.

“A 25ª Delegacia Territorial (DT/Dias D’Ávila) prendeu o suspeito da morte de Sara de Freitas Sousa Mariano, de 35 anos, na noite de sexta-feira (27). O marido da vítima teve a prisão decretada e cumprida, após a investigação apontá-lo como autor do delito”, disse a Polícia Civil em nota. “O homem passou por exames de lesões corporais e está a disposição do Poder Judiciário”.

Ederlan Mariano se apresenta como gerente da TV Shalom, canal de televisão voltado para o conteúdo evangélico, que também era administrado por Sara. A cantora mostrava ter popularidade e prestígio nas redes socais, com mais de 100 mil seguidores. A artista deixa uma filha, fruto do relacionamento com Ederlan.

A reportagem não conseguiu contatar a defesa do suspeito para comentários sobre o caso.