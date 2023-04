Sargento reformado do Exército acusado de integrar milícia é morto no Rio em confronto com a polícia

RIO - Um sargento reformado do Exército, acusado de integrar uma milícia que atua na baixada fluminense, foi morto numa troca de tiros com policiais civis durante operação realizada na terça-feira, 18, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. Segundo informações da Agência Brasil, José Carlos Ferreira Junior, conhecido como Junior Gringo, era um dos líderes de um grupo que controla a venda de botijões de gás e TV a cabo na cidade de São João de Meriti.

O suspeito foi encontrado em uma cobertura de alto padrão que fica próxima à praia do Recreio. Os agentes informaram que ele recebeu os policiais a tiros e, no confronto, acabou sendo baleado. Junior Gringo morreu no local.

Além de atuar na venda de botijões e no controle da TV a cabo na região, o grupo também é acusado de cobrar “taxas” de comerciantes na cidade. As cobranças são realizadas todas as semanas.

A investigação que levou ao paradeiro do miliciano foi comandada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) e pela Subsecretaria de Inteligência.