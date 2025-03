Saúde do papa Francisco melhora e prognóstico deixa de ser ‘reservado’; entenda o que isso significa

As melhoras no estado de saúde do papa Francisco, de 88 anos, hospitalizado há quase um mês por causa de uma pneumonia bilateral, se “consolidaram”, informou nesta segunda-feira, 10, o Vaticano. Com isso, os médicos decidiram que seu prognóstico deixou de ser “reservado”.

“Prognóstico reservado” é um termo normalmente usado no meio médico para indicar que não é possível prever as chances de recuperação de um paciente. A expressão costuma ser empregada para se referir, portanto, a quadros clínicos mais graves.

Velas e flores para o papa Francisco em frente ao Hospital Gemelli, em Roma, onde o pontífice está internado desde 14 de fevereiro. Foto: Andrew Medichini/AP

"As melhoras registradas nos dias anteriores se consolidaram ainda mais, como confirmam as análises sanguíneas (...) e a boa resposta aos tratamentos com medicamento. Por essas razões, os médicos decidiram hoje retirar o prognóstico reservado", afirmou o boletim médico. O estado clínico do pontífice "segue estável", mas "tendo em conta a complexidade de seu quadro clínico e o importante quadro infeccioso apresentado em sua internação será necessário continuar, por mais alguns dias, a terapia médica farmacológica em um ambiente hospitalar", acrescentou o comunicado.

O papa Francisco está internado no Hospital Gemelli, em Roma, desde o dia 14 de fevereiro, para tratar uma pneumonia bilateral. O pontífice agradeceu neste domingo, 9, aos fiéis da Igreja Católica pelas orações pela sua recuperação. “Obrigado a todos do fundo do meu coração! Eu também rezo por vocês”, escreveu o papa, em texto divulgado à imprensa.

Além disso, o papa Francisco mencionou e agradeceu aos médicos que têm cuidado dele e os voluntários que trabalham pelos mais vulneráveis em todo o mundo. “Experimento a atenção do serviço e a ternura do cuidado, em particular por parte dos médicos e agentes de saúde, a quem agradeço do fundo do coração”. /Com informações da AFP