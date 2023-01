‘Se dependesse de mim, teria sido demitida há tempos’, diz secretário sobre mãe do menino Henry

RIO - O secretário municipal de Educação do Rio, Renan Ferreirinha, disse em suas redes sociais que, por sua vontade, a servidora da pasta Monique Medeiros já teria sido demitida, o que, segundo ele, só ainda não aconteceu devido à morosidade da Justiça no Brasil.

Monique é a mãe do menino Henry Borel, segundo a Polícia Civil espancado até a morte em março de 2021 pelo padrasto, o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho, segundo inquérito policial. Enquanto Jairinho está preso preventivamente à espera do júri, ela aguarda julgamento em liberdade, graças à decisão do Supremo Tribunal de Justiça (STJ). O ex-vereador nega o crime.

“Se dependesse de mim, Monique Medeiros já teria sido demitida há muito tempo, mas sabemos como a Justiça demora no Brasil”, escreveu Ferreirinha no Twitter.

A reintegração de Monique, com cargo administrativo e alocação no almoxarifado da secretaria, causou surpresa. A prefeitura informou que, como ainda não há sentença condenatória e Monique está em liberdade, não foi possível desligá-la, porque é servidora pública concursada.

“Desde que aconteceu este caso absurdo, instauramos um processo administrativo, mas como ela (Monique) foi solta pela Justiça e ainda não houve sentença condenatória, a orientação jurídica recebida pela Secretaria é de que não há como a servidora ser afastada e ter a remuneração suspensa”, afirmou Ferreirinha “Precisamos todos, como sociedade, cobrar mais agilidade na conclusão do julgamento para que justiça seja feita em nome e memória do menino Henry.”

Ainda não há data para o júri popular que vai julgar Monique e Dr. Jairinho por homicídio triplamente qualificado e, no caso do ex-vereador, crime de tortura.