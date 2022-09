Secador de cabelo: saiba como evitar choques elétricos; polícia investiga morte de médica na Bahia

Uma médica de 28 anos foi encontrada morta em sua casa nesta quinta-feira, 15, em Morro do Chapéu, na Bahia. Existe a suspeita de que a morte de Ana Paula Almeida Souza tenha sido causada por um choque elétrico vindo de um secador de cabelo, que foi achado próximo à ela, mas as circunstâncias ainda serão esclarecidas pela perícia.

Segundo a Polícia Civil baiana, o corpo foi encontrado sem sinais de violência no apartamento da médica no centro da cidade. “A unidade expediu as guias de necropsia e remoção, na noite de quinta-feira, e acionou o DPT (Departamento de Polícia Técnica). A perícia deve esclarecer a causa da morte”, diz a nota da corporação.

Em publicação nas redes sociais, a Secretaria de Cultura de Santo Antônio de Jesus, cidade em que Ana Paula cursou Medicina na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), lamentou a morte: “Para todos que a conheceram, Ana Paula foi exemplo de dedicação e esforço, lutando para alcançar os seus objetivos, e como profissional, atuou sempre com distinção e entrega”, descreve a postagem.

A Prefeitura de Morro do Chapéu também manifestou pesar e decretou o fechamento de todas as Unidades de Saúde da Família (USFs) do município durante esta sexta-feira, como um gesto de “solidariedade à família e amigos da Drª Ana Paula Almeida”.

Principal recomendação é não usar o secador de cabelo em ambientes úmidos como o banheiro Foto: Jo_Johnston/Pixabay

Veja como evitar choques elétricos

Apesar de raros, acidentes elétricos com secadores e outros itens de beleza acontecem e podem ser evitados. Não usar o equipamento em áreas molhadas é uma das recomendações.

“O banheiro é uma área úmida, principalmente próximo à pia. Se tiver qualquer probleminha como fio solto ou a carcaça metálica, comum nos modelos antigos, pode dar fuga da corrente elétrica e choque”, explica o engenheiro elétrico Fábio Amaral, sócio da Engerey.

Amaral afirma ainda que a presença de um Dispositivo Diferencial Residual (DR ou IDR) nas instalações elétricas pode evitar esse e outros acidentes, mas nem todas as casas contam com um. “Ele é obrigatório por norma e percebe quando há uma situação indevida, ou anomalia, no fornecimento da energia. Em questão de milissegundos, ele desarma a energia e interrompe a transmissão”, diz.

O especialista dá dicas de segurança na hora de usar um secador de cabelo ou dispositivos similares, como chapinha e escova elétrica: