Tempo seco põe SP em atenção e Rio Grande do Sul pode ter novo ciclone; veja previsão do tempo

O Estado de São Paulo começa a semana sob forte influência do ar seco, assim como em toda a região central do Brasil. Na capital paulista, volta a chover e esfriar entre quinta-feira, 27, e sexta-feira, 28.

Em razão da passagem de uma nova frente fria, nuvens carregadas voltam a espalhar temporais sobre parte do Rio Grande do Sul e região pode ter um novo ciclone nos próximos dias. A mudança no clima também será sentida no Paraná e em Santa Catarina no decorrer da semana.

Conforme a Climatempo, a infiltração marítima ainda favorece para a presença de chuva sobre o litoral do Nordeste e do ar quente e úmido provocando pancadas isoladas sobre a região Norte.

São Paulo

O ar seco sob o Estado de São Paulo paulista impede a formação de nuvens de chuva no início desta semana, de acordo com a Climatempo. “As temperaturas continuam amenas entre as madrugadas e manhãs, mas aos poucos com a presença do sol, voltam subir no período da tarde.”

A empresa de meteorologia alerta que a umidade relativa do ar entra em declínio nas horas mais quentes do dia na maior parte do Estado. Valores abaixo de 30% são previstos durante as tardes, inclusive na capital, até a quarta-feira, 26.

“O interior paulista segue com destaque para o tempo firme e extremamente seco. A frente fria que começa a avançar na quinta-feira sobre a costa do Sudeste, traz mais umidade para o litoral e um pouco de chuva para a Grande São Paulo entre quinta-feira e a sexta-feira. A temperatura também cai na capital paulista a partir de sexta-feira.

“Algumas cidades do centro e oeste do Estado, como Avaré e Presidente Prudente, também irão terminar a semana com mais umidade, um cenário ainda bem diferente das cidades do extremo norte paulista”, acrescenta a Climatempo.

Atenção para baixa umidade do ar, conforme a Climatempo:

Entre 21 e 30% - estado de atenção

Entre 12 e 20% - estado de alerta

Abaixo de 12% - estado de emergência

“As complicações alérgicas e respiratórias devido ao ressecamento de mucosas estão entre os problemas mais recorrentes, além de sangramento pelo nariz, ressecamento da pele e irritação dos olhos”, alerta a empresa de meteorologia.

Cuidados a serem tomados:

Evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11h e 15h.

Umidificar o ambiente com uso de vaporizadores, toalhas molhadas e recipientes com água.

Ingerir muita água.

Usar soro fisiológico nas narinas.

Manter alimentação saudável.

Previsão para a capital paulista, de acordo com a Climatempo:

Segunda-feira: entre 14ºC e 26ºC

Terça-feira: entre 15ºC e 27ºC

Quarta-feira: entre 15ºC e 28ºC

Quinta-feira: entre 16ºC e 27ºC - com previsão de chuva

Sexta-feira: entre 16ºC e 24ºC - com expectativa de chuva também

Sábado: entre 16ºC e 21ºC

Domingo: entre 11ºC e 18ºC

Tempo seco tem afetado a cidade de São Paulo nas últimas semanas. Foto: Werther Santana/Estadão - 26/06/23

Parte do Sudeste e Centro-Oeste sem mudanças no padrão de tempo

Destaque para o amanhecer com temperaturas amenas no interior de São Paulo, em Mato Grosso do Sul e sul de Minas. Segundo a Climatempo, o tempo firme e seco, com destaque para a umidade baixa, ainda prevalece.

“Cuiabá segue com umidade relativa do ar em alerta, com índices inferiores a 20%. Dia de sol e calor na cidade do Rio de Janeiro e em Campo Grande. Pode chover fraco em Vitória, mas o sol brilha forte na maior parte do tempo”, prevê a empresa.

Formação de um ciclone no Sul do País

Segundo a Climatempo, a semana já começa com mudanças no Rio Grande do Sul. Nesta segunda, a atuação de uma frente fria - mesmo se deslocando mais para o oceano - contribui para a formação de instabilidades, especialmente no sul e sudeste do Rio Grande do Sul, onde há potencial maior para fortes temporais. Em Porto Alegre, a chuva entre a tarde e a noite também reduz as temperaturas.

Na terça, 25, a frente fria já se afasta mais para o oceano, mas a atuação de um cavado no Rio Grande do Sul deixa o tempo ainda instável por todo o centro-sul gaúcho, segundo a empresa de meteorologia. O cavado, conforme a Climatempo, nome técnico que se dá a uma região na atmosfera onde ocorre ondulação do fluxo de ventos no sentido horário no Hemisfério Sul e onde há tendência à queda da pressão atmosférica

“Este cavado, que se forma na terça-feira, dá origem na quarta-feira a um novo ciclone. Na quarta-feira, o ciclone atua bem próximo à costa da região Sul - entre o Uruguai e o sul gaúcho, trazendo chuva mais forte para o Rio Grande do Sul”, afirma a Climatempo. As fortes chuvas também devem atingir Santa Catarina e o Paraná.

Na quinta-feira, 27, e na sexta-feira, 28, com afastamento do ciclone para o mar e o avanço da frente fria, o Rio Grande do Sul volta a ficar com tempo mais estável. Nestes dias, porém, a chuva ganha mais intensidade no litoral do Paraná e de Santa Catarina, onde o tempo fica mais fechado com chuva moderada ao longo do dia, mas não há previsão de acumulados excepcionais.

“Este ciclone não deve provocar ventos tão intensos como o último que atuou sobre o Sul do Brasil, mas há previsão de rajadas variando de 40 a 60km/h sobre a maior parte do Estado gaúcho”, acrescenta a Climatempo.

Nuvens de chuva sobre o Nordeste do País

Neste segunda-feira, a infiltração marítima continua favorecendo nuvens de chuva sobre o litoral do Nordeste, com atenção para o litoral do Pernambuco e de Alagoas, segundo a Climatempo.

“Salvador começa a segunda-feira com céu mais encoberto, mas o risco de temporais já diminui e há previsão de chuva moderada. No Ceará, ventos que variam de 40 a 60 km/h no decorrer do dia e pouca chuva em Fortaleza”, afirma a Climatempo.

Norte com pancadas de chuva

Na região Norte do Brasil, de acordo com a empresa de meteorologia, o ar quente e úmido ainda favorece pancadas de chuva sobre o norte do Amazonas, oeste e litoral do Pará, mas não há risco de grandes acumulados.

“Apenas Boa Vista, em Roraima, segue em atenção para chuva moderada a forte, principalmente à tarde. Já Porto Velho, em Rondônia, Palmas, no Tocantins e Rio Branco, no Acre, continuam com tempo firme e muito sol”, projeta a Climatempo.