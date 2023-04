Sesc terá exposição sobre pensadores e artistas negros que fizeram história - você conhece todos?

O pintor Arthur Timóteo da Costa foi um dos precursores do Modernismo, mas não esteve na Semana de Arte Moderna de 1922. A artista visual Rosana Paulino se tornou a primeira mulher negra a expor na Pinacoteca de São Paulo só em 2018. Até hoje, o artista e professor mineiro Marcel Diogo precisa convencer as pessoas de que ele é mesmo o autor de suas pinturas a óleo feitas em pelúcia. Embora estejam separados por diferentes contextos, Arthur, Rosana e Marcel fazem parte de uma história ainda não contada: a produção de artistas de pretos e pretas no Brasil.

Esse resgate move a exposição promovida pelo Sesc “Dos Brasis – Arte e Pensamento Negro”, que traz trabalhos de 240 artistas brasileiros pretos e pretas nas áreas de pintura, fotografia, escultura, instalações e videoinstalações produzidos entre o fim do século XVIII até o século XXI. O ponto de partida é o Sesc Belenzinho, em São Paulo, a partir do mês de julho, e a mostra vai viajar por outras unidades no ano que vem. As mais de 400 obras de todos os estados brasileiros contam uma história que a história não conta.

Na mostra, Rosana traz as obras da série “Geometria à Brasileira”; acima, o retrato dela feito pela artista e ativista Panmela Castro, que também estará na exposição Foto: WERTHER SANTANA/ESTADÃO

Reunir obras de tantos artistas negros é um esforço para tornar acessível a produção afro-brasileira em um contexto histórico de invisibilização. É como preencher uma tela em branco ou contar uma história quase inédita. “Não se trata de uma onda de artistas negros e negras, não é moda. O silêncio dos artistas negros nunca existiu. O que existiu foi uma escuta seletiva, uma seleção do que seria escutado e o que seria visto”, como explica Igor Simões, curador geral da exposição e professor de Artes Visuais.

Vem daí o nome da mostra, referência ao samba-enredo “Histórias para Ninar Gente Grande”, defendido pela Mangueira em 2019. “Brasil, meu nego. Deixa eu te contar a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar, na luta é que a gente se encontra”, diz o refrão. Um dos adversários desse combate imaginário, mas necessário, é o racismo estrutural, que está presente nas relações pessoais, nas desigualdades econômicas e também na cultura.

A obra 'Centenário de Lima Barreto' produzida pelo artista Rafael LaCruz Foto: Nanda Bombanato

Em função da representatividade e do alcance temporal e geográfico, Dos Brasis já se equipara a grandes mostras como A Mão Afro-Brasileira, que contou com 80 artistas no Museu de Arte Moderna de São Paulo, em 1988, e Histórias Afro-Atlânticas, com 450 obras de 214 artistas brasileiros e estrangeiros, concebida pelo MASP e o Instituto Tomie Ohtake, em 2018.

Vítimas da tentativa de apagamento

O pintor Arthur Timóteo da Costa (1882-1922) foi vítima dessa tentativa de apagamento. Segundo Simões, ele antecipou a pintura moderna no Brasil ao lado do irmão, João (1878-1932). Embora tenham sido responsáveis pela decoração do Pavilhão Brasileiro na Exposição Internacional de Turim em 1911, eles não participaram da Semana de Arte de Moderna, de 1922.

Com uma carreira de 30 anos, reconhecida no Brasil e no exterior, a artista visual Rosana Paulino atualiza esse debate. A autora precisou “abrir uma picada na floresta na unha, sem facão” no início da carreira por causa da falta de pares.

“A gente podia contar nos dedos os artistas que tinham conseguido furar a bolha”, diz a paulista de 56 anos. “Furar a bolha” significa, por exemplo, ser a primeira mulher negra a expor na Pinacoteca de São Paulo, em 2018. Caracterizada pela diversidade de técnicas, que transitam entre desenho, pintura, bordado, cerâmica, fotografia e colagem, a produção de Rosana discute exatamente a representatividade da população negra.

Na mostra, ela traz as obras da série “Geometria à Brasileira”, que questiona o olhar estrangeiro dos viajantes que percorreram o Brasil durante o século XIX. “Existe uma demanda para esse tipo de exposição. Não é achismo porque basta olhar as últimas exposições. O Brasil quer se ver nas artes”, afirma.

Detalhe da pintura a óleo sobre pelúcia do artista Marcel Diogo Foto: Marcel Diogo

Artistas que trabalharam por décadas quase no anonimato se somam às cotas raciais nas universidades na abertura dessa trilha no campo das artes visuais. Rosana destaca a maior presença de artistas, mas também de historiadores e críticos de arte. A própria mostra é um exemplo – todos os curadores são negros.

O que se faz hoje já esteve no passado

Os trabalhos estão divididos em sete núcleos conceituais que têm, como referência, pensadores negros como Beatriz Nascimento, Guerreiro Ramos, Lélia Gonzales, Luiz Gama e Emanoel Araújo.

A exposição propõe descobertas e encontros, ampliando a paleta de cores além dos centros normalmente associados à produção artística negra, como Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo.

A itinerância visa a ampliar o alcance do projeto. “Não há categorias como arte erudita e arte popular. Também não há uma linha temporal, mas sim a busca de relações. O que se faz hoje também já esteve no passado. É uma modernidade que também é ancestral”, diz Lorraine Mendes, curadora-adjunta.

O professor Marcelo Campos, também curador-adjunto, aposta em um evento próximo ao público, quase familiar, ao trazer linguagens, modos de agir e fazer próximos ao cotidiano ou “obras e imagens vinculados à vida”, como ele diz.

O trabalho do artista e professor mineiro Marcel Diogo, de 40 anos, traduz essa ideia. A materialidade que ele usa em seus trabalhos ajuda a constituir o significado das obras, nada é por acaso.

Na série de pinturas a óleo intitulada “Carinhosa Cafuné”, Diogo faz retratos monocromáticos em pelúcia, tecido que exige maior cuidado, delicadeza e precisão. A penugem é dinâmica e influencia o efeito da pincelada. Essa carícia sobre o pelo foi associada pelo autor ao cafuné, palavra que tenta explicar aquele carinho gostoso na cabeça. Diogo retrata pessoas negras que ele gostaria de fazer um carinho e abraçar.

A exposição é um projeto de quase quatro anos de maturação, como conta Janaína Cunha, diretora de Programas Sociais do Departamento Nacional do Sesc. Foi uma iniciativa da Direção Nacional em parceria com as Regionais do Sesc. “A partir do nosso trabalho em artes visuais, constatamos a necessidade de um olhar mais abrangente para a produção artística negra”.

Para alcançar um número representativo de artistas negros, foram organizadas várias frentes de prospecção. Em uma delas, os curadores gastaram solas de sapato para percorrer os estados brasileiros, não só as capitais, ao longo de 2022.

As viagens se desdobram em palestras, leituras de portfólio e exposições com foco nos artistas locais. Foi uma imersão na produção negra. A segunda frente foi um programa de residência artística on-line intitulado “Pemba: Residência Preta”, que contou com mais de 450 inscrições e selecionou 150 residentes. A residência reuniu artistas, educadores e curadores/críticos, contou ainda com uma série de aulas públicas.

Veja a lista dos 240 artistas da exposição Dos Brasis em ordem alfabética:

· Abdias Nascimento (Franca/SP, 1914-2011)

· Acervo da Laje: José Eduardo Ferreira Santos (Salvador/BA, 1974) e Vilma Santos (Salvador/BA, 1968)

· Acervo da Laje: Índio (Salvador/BA, 1957)

· Acervo da Laje: Zaca Oliveira (Salvador/BA, 1970)

· Acervo da Laje: Fernando Queiróz (Salvador/BA, 1972)

· Acervo da Laje: Ivana Magalhães (Salvador/BA, 1974)

· Acervo da Laje: Júlio Alvez (Salvador/BA,

· Acervo da Laje: Indiano Carioca (Afogados da Ingazeira/PE, 1947)

· Acervo da Laje: Bruno Costa (Santa Inês/BA, 1985)

· Acervo da Laje: Paulo Telles (Salvador/BA, 1983)

· Acervo da Laje: César Bahia (Salvador/BA, 1964)

· Acervo da Laje: Nailson - Alagoinhas/BA

· Agrade Camiz (Rio de Janeiro/RJ, 1988)

· Alexandre Alexandrino (Carapicuíba/SP, 1975)

· Aline Bispo (São Paulo/SP, 1989)

· Aline Motta (Niterói/RJ, 1974) + Dona Romana (Natividade/TO, 1941)

· Alisson Damasceno (Belo Horizonte/MG, 1982)

· Ana das Carrancas (Petrolina/PE, 1923-2008)

· Ana Lira (Caruaru/PE, 1977)

· Ana Paula Sirino (Sabinópolis, Quilombo do Torra/MG, 1997)

· Anderson AC (Salvador/BA, 1979)

· André Ricardo (São Paulo/SP, 1985)

· André Vargas (Cabo Frio/RJ, 1986)

· Annia Rízia (Salvador/BA, 1992)

· Antonio Bandeira (Fortaleza/CE, 1922-1967)

· Antonio Obá (Ceilândia/DF, 1983)

· Antonio Tarsis (Salvador/BA, 1995)

· Ariana Nuala (Recife/PE, 1993)

· Arjan Martins (Rio de Janeiro/RJ, 1960)

· Arquivo Zumvi (Salvador/BA, 1958)

· Arthur Bispo do Rosário (Japaratuba/SE, 1969)

· Arthur Timótheo da Costa (Rio de Janeiro/RJ, 1882-1922)

· Augusto Leal (Simões Filho/BA, 1987)

· Ayrson Heráclito (Macaúbas/BA, 1968)

· Babilak Bah (João Pessoa/PB, 1964)

· biarritzzz (Fortaleza/CE, 1994)

· Caio Luiz (Nova Iguaçu/RJ, 1998)

· Castiel Vitorino Brasileiro (Vitória/ES, 1996)

· Charlene Bicalho (João Monlevade/MG, 1982)

· Chico Tabibuia (Silva Jardim/RJ, 1936-2007)

· Cipriano (Petrópolis/RJ, 1981)

· Claudia Lara (Curitiba/PR, 1964)

· Corbiniano Lins (Olinda/PE, 1924-2018)

· Cris Peres (João Pessoa/PB, 1988)

· Dadinho (Diamantina/MG, 1931-2006)

· Dalton Paula (Brasília/DF, 1982)

· Daniel Lima (Natal/RN, 1973)

· Davi Cavalcante (Aracaju/SE, 1994) e Rayanne Ellem (Aracaju/SE, 1998)

· Debis (São Luís/MA, 1992) e Pablo Monteiro (São Luís/MA, 1991)

· Denis Moreira (São Paulo/SP, 1986)

· Denise Camargo (São Paulo/SP, 1964)

· Diambe da Silva (Rio de Janeiro/RJ, 1993)

· CALXDR (Capanema/PA, 1995) e Diego Crux (São Paulo/SP, 1987)

· Dyana Santos (Belo Horizonte/MG, 1987)

· Éder Oliveira (Timboteua/PA, 1983)

· Edi Bruzaca (São Luís/MA, 1987)

· Gugie Cavalcanti (Brasília/DF, 1983)

· Mina Ribeirinha (Belém/PA, 1983)

· Edu Silva (São Paulo/SP, 1979)

· Eliana Amorim (Exú/PE, 1996)

· Emanoel Araujo (Santo Amaro da Purificação/BA, 1940-2022)

· Emanuely Luz (São Luís/MA, 1985)

· Eneida Sanches (Salvador/BA, 1962)

· Erica Malunguinho (Recife/PE, 1981)

· Estevão Silva (Rio de Janeiro/RJ, ca. 1844-1891)

· Eustáquio Neves (Juatuba/MG, 1955)

· Flavio Cerqueira (São Paulo/SP, 1983)

· Flaw Mendes (Campina Grande/PB, 1981)

· Francelino Mesquita (Belém/PA, 1976)

· FROIID (Belo Horizonte/MG, 1986)

· Gabriel Archanjo Santo (Teresina/PI, 1963)

· Gabriel Lopo (Montes Claros/MG, 1997)

· Galeno (Parnaíba/PI, 1957)

· Gê Viana (Santa Luiza/MA, 1986)

· Gervane de Paula (Cuiabá/MT, 1961)

· Gi Vatroi (Recife/PE, 1989)

· Gilberto Filho (Cachoeira/BA, 1953)

· Glauce Santos (Belém/PA, 1974)

· Gleydson George (São Luís/MA, 1995)

· Gustavo Assarian (Porto Alegre/RS, 1993)

· Gustavo Nazareno (Três Pontas/MG, 1994)

· Guto Oca (São Paulo/SP, 1981)

· Hariel Revignet (Goiânia/GO, 1995)

· Heitor dos Prazeres (Rio de Janeiro/RJ, 1898-1966)

· Helô Sanvoy (Goiânia/GO, 1985)

· Helton Vaccari (Campo Grande/MS, 1989)

· Valdir Rodrigues (Januária/MG

· Ilê Axipá - Antônio Oloxedê (Salvador/BA, 1967)

· Ilê Axipá - André Otun Laran (Valença/BA, 1994)

· Ilê Axipá - Otun Elebogi (Feira de Santana/BA, 1977)

· Ilê Axipá - Leo França (Salvador/BA, 1980)

· Ilê Axipá - LABI (Salvador/BA, 1968)

· Ilê Axipá - Petinho (Salvador/BA, 1978)

· Ilê Axipá - MAXODI (Salvador/BA, 1966)

· Ilê Axipá - Edivaldo Bolagi (Salvador/BA,

· Ismael David (Rio de Janeiro/RJ, 1988)

· Ateliê Izabel Mendes: Izabel Mendes (Itinga/MG, 1924-2014)

· Ateliê Izabel Mendes: Izabel Mendes (Itinga/MG, 1924-2014), Glória Maria Andrade (Santana do Araçuaí/MG, 1957) e João Pereira (Santana do Araçuaí / MG, 1953)

· Ateliê Izabel Mendes - Andreia Pereira Andrade (Santana do Araçuaí/MG, 1981)

· Jade Maria Zimbra (São Gonçalo/RJ, 1994)

· Jaime Lauriano (São Paulo/SP, 1985) + Coletivo Legítima Defesa (São Paulo) + Coletivo 3 de Fevereiro (São Paulo)

· Jean Ribeiro (Bacuri/MA, 1973)

· João Candido (Campo Belo/MG, 1933)

· Jorge dos Anjos (Ouro Preto/MG, 1957)

· Jota - Rio de Janeiro/RJ, 2001)

· Joyce Nabiça (Belém/PA, 1981)

· Judith Bacci (Pelotas/RS, 1918-1991)

· Juliana dos Santos (São Paulo/SP, 1987)

· Flávys Guimarães (Goiânia/GO, 1991) e Produtora Nós por Nós (Goiânia/GO)

· Keila Sankofa (Manaus/AM, 1985)

· Kelton Campos (São Paulo/SP, 1996)

· Kika Carvalho (Vitória/ES, 1992)

· Labirinteiras - Quilombo Pedra D’Água: Dona Maria Marta (Ingá/PB, 1962)

· Rafael LaCruz (Belo Horizonte/MG, 1991)

· Larissa de Souza (São Paulo/SP, 1995)

· Larissa Vieira (Aracaju/SE, 1993)

· Leandro Machado (Porto Alegre/RS, 1970)

· Li Vasc (João Pessoa/PB, 1983)

· Lia D Castro (Martinópoles/SP, 1978)

· Lídia Lisbôa (Guaíra/PR, 1970)

· Lorran Dias (Rio De Janeiro/RJ, 1994)

· Louco Filho (Muritiba/BA, 1961)

· Luana Vitra (Contagem/MG, 1995)

· Lucélia Maciel (Morro do Chapéu/BA, 1975)

· Lucia Laguna (Campos dos Goytacazes/RJ, 1941)

· Luciano Feijão (Vitória/ES, 1976)

· Lucimélia Romão (Jacareí/SP, 1988)

· Luiz 83 (São Paulo/SP, 1983)

· Luiz Marcelo (Pilão Arcado/BA, 1989)

· Madalena Santos Reinbolt (Vitória da Conquista/BA, 1919-1977)

· Boi de Pindaré (São Luís/MA)

· Manuel Messias (Aracaju/SE, 1945-2001)

· Manuel Querino (Santo Amaro/BA , 1851-1923)

· Manuela Navas (Jundiaí/SP, 1996)

· Marcel Diogo (Belo Horizonte/MG, 1983)

· Marcela Bonfim (Porto Velho/RO, 1983) e Dani Guirra (Rondonópolis/MT, 1985)

· Marcos Dutra (Pequizeiro/TO, 1976)

· Marcos Siqueira (Serra do Cipó/MG, 1989)

· Marcus Deusdedit (Belo Horizonte/MG, 1997)

· Maré de Matos (Governador Valadares/MG, 1987)

· Marga Ledora (São Paulo/SP, 1959)

· Maria Auxiliadora (Campo Belo/MG, 1938-1974)

· Maria de Almeida (Sorocaba/SP, 1909-1991)

· Maria Lídia Magliani (Pelotas/RS, 1946-2012)

· Maria Lira Marques (Araçuaí/MG, 1945)

· Maria Macêdo (Uitaiúis-Lavras da Mangabeira/CE, 1996)

· Mariana Rocha (Rio de Janeiro/RJ, 1988)

· Massuelen Cristina (Sabará/MG, 1992)

· Mateus Moreira (Belo Horizonte/MG, 1996)

· Matheus Marques Abu (Rio de Janeiro/RJ, 1997)

· Mauricio Igor (Belém/PA, 1995)

· Mestre Didi (Salvador/BA, 1917-2013)

· Mestre Valentim (Serro/MG, 1745-1813)

· Miguel Afa (Rio de Janeiro/RJ, 1980)

· Mika (Teresina/PI, 1994)

· Mitti Mendonça (São Leopoldo/RS, 1990)

· Moisés Patricio (São Paulo/SP, 1984)

· Monica Ventura (São Paulo/SP, 1985)

· Mulambö (Saquarema/RJ, 1995)

· Mulheres Rendeiras / Rendas de Ofício (Paraíba)

· Nádia Taquary (Salvador/BA, 1967)

· Napê Rocha (Vila Velha/ES, 1991)

· Natan Dias (Vitória/ES, 1990)

· No Martins (São Paulo/SP, 1987)

· Noemisa Batista dos Santos (Caraí/MG, 1947)

· Odaraya Mello (Rio de Janeiro/RJ, 1993)

· Òkun (Goiânia/GO, 2000)

· Pablo Figueiredo (São João Batista/MA, 1999)

· Pamela Zorn (Três Coroas/RS, 1998)

· Pandro Nobã (Rio de Janeiro/RJ, 1984)

· Panmela Castro (Rio de Janeiro/RJ, 1981)

· Paula Duarte (Juiz de Fora/MG, 1990)

· Paulo Chimendes (Rosário do Sul/RS, 1953)

· Paulo Nazareth (Governador Valadares/MG, 1977)

· Pedro Neves (Imperatriz/MA, 1997)

· Priscila Rezende - Belo Horizonte/MG, 1985)

· Quilombo do Campinho - Adilsa Conceição Martins (Paraty/RJ) e Ismael Alves Conceição (Paraty/RJ)

· Quilombo do Campinho - Nelba Brasilicia (Paraty/RJ,

· Rafael Bqueer (Belém/PA, 1992)

· Rafael da Luz (Belém/PA, 1988)

· Rebeca Carapiá (Salvador/BA, 1988)

· Renan Soares (São Paulo/SP, 1995)

· Renan Teles (São Paulo/SP, 1986)

· Renata Felinto (São Paulo/SP, 1978)

· Renata Sampaio (Rio de Janeiro/RJ, 1988)

· Retratistas do Morro - Afonso Pimenta (São Pedro do Suaçuí/MG, 1954)

· Rommulo Conceição (Salvador, BA, 1968)

· Rona (Rio de Janeiro/RJ, 1968)

· Ros4 Luz (Gama/DF, 1995)

· Rosana Paulino (São Paulo/SP, 1967)

· Rubem Valentim (Salvador/BA, 1922-1991)

· Samara Paiva (Maués/AM, 1995)

· Santídio Pereira (Curral Comprido/PI, 1996)

· Sérgio Adriano H (Joinville/SC, 1975)

· Sérgio Vidal (Rio de Janeiro/RJ, 1945)

· Sheyla Ayo (Guarulhos/SP, 1977)

· Sidney Amaral (São Paulo/SP, 1973-2017)

· Silvana Mendes (São Luís/MA, 1991)

· Silvana Rodrigues (Porto Alegre/RS, 1986)

· Silvio Nunes Pinto (Viamão/RS, 1940-2005)

· Simba (Rio de Janeiro/RJ, 200)

· Sonia Gomes (Caetanópolis/MG, 1948)

· Sunshine Castro (São Luís/MA, 1987)

· Sy Gomes (Eusébio/CE, 1999)

· Tadáskía (Rio de Janeiro/RJ, 1993)

· Talles Lopes (Guarujá/ SP, 1997)

· Tambores Mineiros - Mestre Antonio Bastião (São Benedito do Capivari /MG, 1945)

· Thiago Costa (Bananeiras/PA, 1992)

· Tiago Gualberto (Contagem/MG, 1983)

· Tiago Sant’Ana (Salvador/BA, 1990)

· Ton Bezerra (Cedral/MA, 1977)

· Ueliton Santana (Rio Branco/AC, 1981)

· Uiler Costa-Santos (Salvador/BA, 1983)

· Ulisses Arthur (Viçosa/AL, 1993)

· Ulisses Mendes (Itinga/MG, 1955)

· Seu Valentim Conceição (Quilombo do Campinho da Indenpendência, Paraty/RJ, 1925-2023)

· Vera Ifaseyí (Rio de Janeiro/RR, 1958)

· Vicente de Paula Silva (Campo Belo/MG, 1930-1980)

· VItória Cribb (Rio de Janeiro/RJ, 1996)

· Walla Capelobo (Rio de Janeiro/RJ, 1946)

· Wallace Pato (Rio de Janeiro, 1994)

· Walter Firmo (Rio de Janeiro/RJ, 1937)

· Wilson Tibério (Porto Alegre/RS, 1920-2005)

· Yêdamaria (Salvador/BA, 1932-2016)

· Yhuri Cruz (Rio de Janeiro/RJ, 1991)

· Zé Barbosa (Olinda/PE, 1948)

· Zimar (Cutia/MA, 1959)

Waleff Dias (Macapá/AP, 1993