Setor 1 da Marquês de Sapucaí: a história, em imagens, da área em que o público ‘respira’ samba

Eram 19 horas e a arquibancada do Setor 1 do sambódromo da Marquês de Sapucaí começava a ganhar forma. Famílias, casais e amigos reunidos carregavam suas sacolas de comes e bebes para encarar de peito aberto mais uma noite de desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro.

Setor 1 da Marquês de Sapucaí é a área mais popular do sambódromo Foto: Pedro Kirilos/Estadão

PUBLICIDADE Foram 1.800 ingressos distribuídos gratuitamente pelos três dias de desfile para pessoas que vivem o samba o ano inteiro. Parte deles coube às escolas, que distribuíram para aqueles que trabalharam ao longo do ano - porteiros, seguranças, faxineiros -, mas não iriam desfilar nem têm condições de comprar ingressos para as arquibancadas comuns. Outra parte foi distribuída pela Liga das Escolas de Samba a quem se cadastrou. No Setor 1, sem pagar nada, esse público viu a escola se preparando para desfilar - a linha a partir da qual a agremiação começa a ser julgada está pouco à frente, então naquele trecho é possível interagir com quem vai desfilar, porque a competição ainda não começou.

Setor 1 é o xodó dos intérpretes das escolas de samba. Foto: Pedro Kirilos/Estadão

Neste sábado, 8, a partir das 22h, seis escolas voltarão a se exibir no sambódromo da Marquês de Sapucaí, no desfile das campeãs: Beija-Flor, Grande Rio, Imperatriz Leopoldinense, Unidos do Viradouro, Portela e Mangueira.

Organização dos desfiles distribuiu gratuitamente 1.800 ingressos. Foto: Pedro Kirilos

“Alô, Setor 1!” Fala bem alto o intérprete anunciando a entrada da escola.

Uma cena em especial chama a atenção. Logo no início do desfile, uma menina agarrada na grade chama pela porta-bandeira da Vila Isabel. Quando as mãos se encontram, a foto eterniza aquele momento mágico que só o Setor 1 pode proporcionar.

Registro do emocionante encontro de garota com a porta bandeira da Vila Isabel. Foto: Pedro Kirilos/Estadão

O senso de pertencimento ali é diferente do restante da avenida, onde o samba se mistura com os shows dos camarotes.

Vários momentos são inesquecíveis. O sorriso e a emoção, sempre saltando aos olhos, eternizados juntamente com aqueles que são especiais, pelo samba e em nome da sua comunidade.

Público se espreme nas grades para acompanhar os desfiles. Foto: Pedro Kirilos/Estadão

Este foi o primeiro ano em que as 12 escolas da primeira divisão do carnaval do Rio foram divididas em três grupos - em vez de duas noites de exibições com seis escolas cada, foram realizadas três noites com quatro agremiações. No fim dos desfiles, uma atração adicional: roda de samba na Praça da Apoteose.

Outra mudança deste ano foi a posição das cabines dos julgadores com uma redistribuição dos postos. Por isso, o tempo máximo de desfile aumentou de 70 para 80 minutos.