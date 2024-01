Sisu 2024 abre inscrições nesta segunda; saiba como fazer

O acesso ao sistema de inscrição do Sisu é realizado com login e senha para acesso ao portal do governo federal. Na inscrição, o candidato preenche um questionário socioeconômico do perfil e escolhe até duas opções de curso. É possível alterar as opções de escolha durante todo o período de inscrições e a inscrição válida será a última registrada no sistema.

O sistema fará a seleção dos estudantes com base na nota obtida na última edição do exame, até o limite da oferta das vagas, por curso e modalidade de concorrência, de acordo com as escolhas dos candidatos inscritos e perfil socioeconômico para Lei de Cotas.