Socorrista do Samu tenta socorrer homem, cai de penhasco e morre no Rio Grande do Sul

Uma socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) morreu após cair de um paredão de pedra no interior do Rio Grande do Sul. Lorezete Duarte, de 45 anos, tentava socorrer um homem quando caiu de uma altura de pelo menos nove metros.

O caso aconteceu na manhã de quarta-feira, 19, em Frederico Westphalen, cidade do noroeste do Rio Grande do Sul. Por volta das 9h20, Lorezete atendia à ocorrência no alto de um penhasco, às margens do Km 30 da BR-386. Os dois acabaram caindo.

A socorrista do Samu Lorezete Duarte, 45 anos, morreu ao cair de um penhasco em Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul Foto: Prefeitura de Frederico Westphalen

Tanto a socorrista quanto o homem foram encaminhados pelos bombeiros ao Hospital Divina Providência (HDP), na mesma cidade. Ele, que não teve a identidade revelada, sofreu diversas fraturas pelo corpo. Lorezete, por sua vez, teve traumatismo craniano e precisou ser transferida para outro hospital, na cidade de Passo Fundo, mas não resistiu aos ferimentos.

Em nota, a prefeitura de Frederico Westphalen lamentou a morte da socorrista, que era técnica de enfermagem no município. “Nesse momento de dor, consternação e tristeza, a administração municipal, em nome de todos os colegas servidores públicos, presta os seus mais sinceros sentimentos e se solidariza com os familiares pela passagem desta nobre profissional, que perdeu sua vida corajosamente no exercício da sua função”, diz trecho do comunicado. O município decretou luto oficial de três dias.

A Polícia Civil gaúcha abriu inquérito para apurar as causas do acidente.