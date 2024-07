Funcionário é suspeito de estuprar paciente em hospital de SP

Uma suspeita de estupro contra uma paciente no Hospital São Luiz Anália Franco, da Rede D’Or é investigada pela Polícia Civil de São Paulo. Segundo o centro médico da zona leste paulistana, o profissional foi afastado.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o caso foi registrado como estupro no 30° DP, do Tatuapé, na zona leste. A pasta não divulgou a identidade do suspeito, apenas que ele tem 45 anos. “Detalhes serão preservados por se tratar de um crime sexual”, disse, em nota.

Hospital e Maternidade São Luiz Anália Franco, na zona leste Foto: Google Maps/Reprodução