Suspeito de chefiar milícia é morto a tiros em quiosque de praia na zona oeste do Rio

Sergio Bomba chegou a ser preso em 2017 durante a Operação Horus. O grupo do qual ele era considerado líder era acusado de extorsão a moradores e comerciantes em Sepetiba, também na zona oeste, além de grilagem de terras, roubo e clonagem de veículos.

No sábado, ele chegou a escapar de um atentado em Sepetiba. Na ocasião, houve troca de tiros com um grupo rival na Rua da Fonte. A Polícia Militar foi acionada, mas ao chegar ao local encontrou apenas um carro com muitas perfurações de tiro abandonado na via.