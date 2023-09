Suspeito de degolar a própria mãe e atear fogo no corpo dela é morto pela polícia em Santos

Um homem de 31 anos é suspeito de degolar a própria mãe e atear fogo nela em Santos, no litoral paulista. O corpo da mulher, de 61 anos, foi encontrado por bombeiros na noite de sexta-feira, 15, dentro do apartamento onde ela morava, no bairro Embaré. O acusado, Caio Augusto Navarro Arisa, foi morto pela polícia dois dias depois, após esfaquear outra pessoa enquanto tentava fugir.

O corpo da idosa foi encontrado carbonizado na sexta-feira, logo após os bombeiros combaterem um princípio de incêndio no apartamento da mulher. Eles acionaram a Polícia Civil, e os peritos constataram que o corpo da mulher continha uma série de perfurações, incluindo na garganta.

Caso está sendo investigado pelo 3º Distrito Policial de Santos Foto: Reprodução/Google Street View

Em conversa com os policiais, o porteiro do prédio informou que o filho da vítima havia saído do local momentos antes do incêndio. Ele permaneceu foragido até domingo, quando foi identificado por populares, que acionaram a Polícia Militar.

“O acusado, ao ver a viatura, correu em direção a uma dupla que o acompanhava e esfaqueou um dos homens depois de perceber que ele apontou o dedo, indicando para a equipe a sua localização. O policial interveio, acertando o homem com um disparo depois que ele não obedeceu a ordem de parar a agressão”, informou em nota a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado.

Ainda segundo a SSP, o Samu chegou a ser acionado, mas Caio Augusto não resistiu. Com ele, os PMS apreenderam cinco facas. O caso foi registrado como homicídio e morte decorrente de intervenção policial na Central de Polícia Judiciária (CPJ) e encaminhado para o 3.ºDP.