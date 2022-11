Suspensão de passaportes: Entenda a medida adotada pela Polícia Federal e o que fazer

Publicidade

A Polícia Federal anunciou na sexta-feira, 18, a suspensão por tempo indeterminado da confecção de novos passaportes por “insuficiência do orçamento destinado às atividades de controle migratório e emissão”. O primeiro dia de vigência da medida, nesta segunda-feira, 21, foi de filas e apreensão entre quem pretende retirar o documento para viajar ao exterior.

Abaixo, o Estadão reuniu respostas para dúvidas mais comuns sobre o tema.

Já fui ao posto da Polícia Federal fazer meu passaporte. Ele será entregue na data prevista?

Sim. Todos aqueles que foram atendidos nos postos de emissão até o dia 18/11 receberão seus passaportes normalmente.

Já fiz o pagamento da taxa. Vou receber meu passaporte?

Se você fez o pagamento da taxa, mas ainda não compareceu ao agendamento, não há prazo para a entrega do passaporte.

Os postos da PF ficarão fechados? E o agendamento online?

O agendamento online do serviço e o atendimento nos postos da PF continuarão funcionando normalmente.

Tenho uma emergência. Os passaportes de emergência serão emitidos?

A emissão de passaportes de emergência continua normalmente. O documento será concedido àquele que, tendo satisfeito as exigências para a concessão de passaporte, necessite do documento de viagem com urgência e não possa, comprovadamente, aguardar o prazo de entrega.