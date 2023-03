Teatro, palestras e muita filosofia, a fórmula de João Ribeiro para conviver com a esquizofrenia

RIO - João Ribeiro tinha 19 anos quando foi diagnosticado com esquizofrenia, um transtorno que afeta 1% da população mundial e que, em geral, leva a uma enorme perda de qualidade de vida. Os sintomas variam e podem incluir alucinações e delírios. O negativismo costuma ser muito frequente. Nada disso, porém, impediu Ribeiro de viver. Mais de três décadas depois, ele atua em um monólogo que ele mesmo escreveu e faz palestras em que a esquizofrenia é o tema central.

“Levo uma palavra amiga”, conta.

Hoje com 52 anos, João Ribeiro vive há pouco mais de um na Sig Residência Terapêutica, no Pacaembu. Lá, ele participa de oficinas e ensina filosofia, com a qual se envolveu depois de saber que era portador de esquizofrenia.

“O processo psicanalítico me parecia muito vago. Não conseguia entender o que eles falavam, não conseguia aplicar aquilo no dia a dia, então fui buscar as respostas em outros lugares”, diz.

As respostas foram encontradas em muita leitura.

“Foi difícil, sobretudo pela medicação imposta. Um dos dramas da esquizofrenia é a medicação, que é muito forte, é sofrida. Mas eu sempre gostei de filosofia, e isso me ajudou. Me ajudou a não ficar totalmente paranóico - um pouco eu sempre fui - e também a me expressar”, explica ele.

Seus filósofos preferidos são os estóicos da Grécia e Roma antigas - o estoicismo, entre outras coisas, pregava a necessidade de manter a mente calma e racional diante das dificuldades, concentrando-se naquilo que é possível controlar-, além do indiano Shankara e o chinês Zhu Xi.

"A filosofia é uma coisa mística na minha vida, me acompanha como se fosse Deus", relata João.





João Ribeiro (de barba e camisa clara): estoicismo contra a esquizofrenia Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Agora, tudo o que ele aprendeu - e precisou encarar - na vida tem sido levado a outras pessoas. Ribeiro já realizou mais de 30 palestras em que fala sobre a esquizofrenia e também escreveu o monólogo “Ninguém”, no qual também atua - algo que é um desafio para ele, que sempre foi tímido.

“Mas eu sinto como se houvesse uma presença divina que me protege”, explica João. “Tenho a sensação de que há um intermediário entre mim e o público, que me ampara e me defende.”

As palestras e a peça teatral buscam conscientizar as pessoas sobre como é conviver com a esquizofrenia, mas numa perspectiva que leve alento.

“Levo uma mensagem de paz e de que as pessoas com esquizofrenia não precisam ser excluídas. Uma mensagem de que temos alternativas na vida, não precisa ser só as terapias ortodoxas”, destaca João. “Gosto de passar uma mensagem de harmonia e de amizade. A amizade é a coisa mais importante da vida pra mim, e quando eu palestro é como se eu tivesse uma amizade com a plateia.”

Papel

Diretora da Sig-SP, Solange Tedesco explica que João tem papel fundamental na luta contra o estigma dos que sofrem de esquizofrenia.

“Um dos trabalhos que a gente tem de pesquisa mostra que a informação mais eficiente é feita pela pessoa que passa a experiência, não a do especialista”, ressalta. “Há dois anos ele vem fazendo essa peça. É uma peça em que concentra a experiência dele, mas também a experiência coletiva. Essa experiência potencializa a informação.”

O próprio João diz ter sido muito estigmatizado ao longo das três últimas décadas.

“No momento que você tem diagnóstico de esquizofrenia, eu costumo dizer que é um documento, um atestado de que você nunca mais vai ter razão de nada na vida. Você é um delirante, você tem esquizofrenia, e se você conversa com alguém e discorda, você nunca vai ter a razão. É um silenciamento muito grande”, lamenta. “Por isso que ter a oportunidade de fazer esta peça e mostrar ao público é muito bom.”