‘Tem de se submeter às regras’, relatos expõem abusos frequentes contra calouros de Medicina

Cenas de nudez durante uma competição esportiva realizada em São Carlos, interior de São Paulo, no mês de abril, viralizaram nas redes sociais na última semana. Os vídeos mostram estudantes expondo partes íntimas e realizando atos obscenos durante um jogo de vôlei feminino e uma corrida com shorts abaixados. A repercussão provocou indignação e quinze alunos de Medicina da Universidade Santo Amaro (Unisa) foram expulsos.

Em reportagem exibida no Fantástico, no domingo, dia 24, alguns estudantes contaram que os trotes costumam envolver agressões verbais, xingamentos e atos escatológicos, como cuspir e arremessar ‘mijostas’ (mistura de urina com fezes). Além disso, há relatos de ameaças relacionadas ao futuro no mercado de trabalho.

Uma estudante que não quis ser identificada disse ao Fantástico que, na universidade, as coisas funcionam na base do respeito e da hierarquia. “Se quiser ser ‘o’ estudante de Medicina, aquele que recebe indicações para plantões, vocês têm de aprender e se submeter às regras”, lamentou.

Estudantes de medicina lutando na lama em universidade de São Paulo. Foto: Reprodução de Vídeo/Fantástico/Rede Globo

Outras situações, como estudantes sendo obrigados a se juntar em rodas com fogos de artifício soltando faíscas e corridas de calouros nus, também acontecem. Um estudante conta que eles precisam baixar a cabeça sempre que os alunos veteranos passam. “Se ele mandar você pular na piscina, tem de pular na piscina. Se a menina está com um fio de cabelo solto, o veterano lambe a mão e arruma o cabelo dela, ou corta com a tesoura, ou queima com o isqueiro”.

Os calouros dizem ter consciência das violências às quais são submetidos, mas que, por serem novatos, sentem não ter voz para mudanças e apenas aceitam as condições. Em determinados momentos, eles precisam, inclusive, pedir autorização para tomar banho e chegam a passar de cinco a 10 dias sem banho.

A Polícia Civil da cidade onde ocorreram os jogos universitários investiga os casos, considerando possíveis crimes de ato obsceno e importunação sexual. A Unisa, por sua vez, tomou medidas expulsando alunos identificados nas imagens e denunciados por seus colegas.

Expulsão não seria suficiente para essas situações

A socióloga e professora da Universidade Federal da Paraíba, Miqueli Michetti, enfatizou ao Fantástico que expulsar os estudantes não é uma solução, especialmente, quando envolve jovens de 17, 18 ou 19 anos. “A depender da posição que você tem na sociedade brasileira, se você entrou em uma faculdade de Medicina, isso te coloca em uma posição de poder, de imaginar que você vai fazer atrocidades, barbaridades e que vai passar impune, com uma sensação de blindagem de classe, também”, disse à TV.

Advogados de alunos expulsos argumentaram que as medidas ocorreram sem o devido processo legal e a ampla defesa. Foto: Reprodução de Vídeo/Redes Sociais

O professor no Departamento de Neurociências da Faculdade de Medicina do ABC, Sérgio Baldassin, ressaltou a importâncias de medidas socioeducativas. “Eles vão frequentar o hospital da mulher durante um mês, acompanhando o atendimento de estupro, de violência contra a mulher e contra as pessoas. Isso sim vai poder ensinar. Que muitas vezes eles não entendem aquilo como um ato violento”, disse o professor à Globo.

Os alunos expulsos não concederam entrevistas ao Fantástico, mas os advogados deles argumentaram que as expulsões ocorreram sem o devido processo legal e a ampla defesa. Além disso, destacaram que os atos foram impostos pelos veteranos da universidade e não são casos isolados, sugerindo uma cultura de trotes humilhantes que perdura ao longo dos anos.

A Atlética José Douglas Dallora, formada por alunos da Unisa, afirmou ao programa que eventuais episódios de trote, violência e atos obscenos são praticados por agentes autônomos e não representam a instituição.