Tempestade no rio Uruguai derruba lancha e mata três no RS; dois seguem desaparecidos

Pelo menos três pessoas morreram e outras duas continuam desaparecidas desde a tarde do último sábado, 21, após a queda de uma lancha no rio Uruguai, próximo ao município de Alecrim, no Rio Grande do Sul. Uma mulher de 40 anos e duas meninas, de cinco e oito anos, também estavam a bordo da embarcação e sobreviveram.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, o grupo de oito pessoas estava atravessando a fronteira com a Argentina quando foram atingidos por uma forte tempestade que virou a lancha. O acidente teria ocorrido por volta das 17h30 do sábado e matou duas mulheres, de 47 e 39 anos.

Neste domingo, o Corpo de Bombeiros Militar continuava à procura de dois homens, de 40 e 44 anos, que desapareceram após a queda da embarcação. Agentes foram enviados ao local com viaturas de resgate, além de mergulhadores e uma aeronave da Brigada.

Na madrugada anterior, sete bombeiros em dois barcos já haviam percorrido o rio e suas encostas tentando identificar algum sinal que levasse aos dois homens desaparecidos.

Em nota, a corporação disse que “se solidariza com a família das vítimas deste triste acidente e com a comunidade de Alecrim” e que “as buscas seguirão até que os dois desaparecidos sejam encontrados”.