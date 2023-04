Temporal alaga parte do saguão e deixa sem luz aeroporto de São Luís, dizem passageiros nas redes

Um temporal fechou o Aeroporto de São Luís e causou o alagamento de parte do saguão na tarde deste domingo, 9. Houve também falta de energia elétrica. O Estado do Maranhão vem sendo atingido por fortes chuvas desde o mês passado e deixaram seis pessoas mortas, além de um rastro de destruição.

Nas redes sociais, passageiros reclamaram da situação que, segundo o Aeroporto de São Luís, afetou apenas um voo que seguia para o Aeroporto Internacional de Guarulhos.

o aeroporto de sao luis no escuro, alagado, lotado, no calor, todo mundo parado no raio x… que caos — motopapi (@sir_gleydson) April 9, 2023

Choveu tanto em São Luís que estava sem luz no aeroporto 😅



E pense numa turbulência, viu??? — Éverton - 200% #TeamAnetra (@__evinho__) April 9, 2023

Em nota, o Aeroporto Internacional de São Luís afirma que “por conta de descargas atmosféricas, com fortes raios, na área do aeroporto, alguns componentes do sistema elétrico foram danificados”. De acordo com o comunicado, “a chuva intensa, com ventos fortes, que atingiu a capital do estado gerou pontos de alagamento dentro do aeroporto e medidas já foram tomadas para sanar a situação”.

O aeroporto também informa que a energia elétrica já foi restabelecida e “apenas um voo, com destino a Guarulhos, foi cancelado em razão das condições climáticas adversas”.

Lula sobrevoa o Estado

Na manhã deste domingo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobrevoou áreas afetadas por enchentes no Estado. Ao menos 64 municípios decretaram situação de emergência. A cidade de Buriticupu está em estado de calamidade pública.

Mais de 35.800 famílias foram afetadas pelas inundações e pelo menos 7,7 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas no Maranhão, que tem 217 municípios.

“O governo federal está trabalhando ao lado de prefeituras e do governo estadual para atender e auxiliar os atingidos. Agora, nós vamos mostrar que não é possível o País dar certo sem união”, escreveu o presidente em rede social. “Eu já morei em bairros que enchia d’água. Eu sei o que as pessoas afetadas pela enchente passam.”

Sobrevoando as áreas atingidas pelas fortes chuvas na região do Maranhão. Visitarei também a cidade de Bacabal e conversarei com prefeitos e autoridades locais para atuarmos contra essa crise.



🎥: @ricardostuckert pic.twitter.com/nXD666pksa — Lula (@LulaOficial) April 9, 2023

Em discurso na cidade de Bacabal após o sobrevoo, o presidente disse ser um desafio convencer as pessoas de que não é possível construir novas casas em locais próximos a rios, pois haverá enchentes novamente.