Temporal deve atingir a Região Sul a partir desta terça; governo do RS faz alerta

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), alertou para o risco de fortes chuvas atingirem o Estado gaúcho entre esta terça-feira, 16, e a quinta-feira, 18. A divulgação foi feita em vídeo divulgado nas redes sociais na segunda-feira, 15, ao lado do coronel Luciano Boeira, chefe da Casa Militar do Estado gaúcho. Leite disse que todas as prefeituras já estão de prontidão.

Segundo o coronel Boeira, são esperadas tempestades intensas. “Esse sistema (que se forma) traz como consequência tempestades intensas. Então, teremos muita chuva, rajadas de vento e, eventualmente, granizo em boa parte do nosso estado”, disse ele.

Em um primeiro momento, ainda nesta terça-feira, as chuvas devem atingir toda a faixa da Campanha, região sul e região sudeste, onde o acumulado pode atingir 70 milímetros ou mais nestas regiões.

A tendência é que o sistema avance por todo o Estado gaúcho. Na quarta-feira, 17, deve impactar na região central, região dos vales e região metropolitana de Porto Alegre, assim como no litoral.

“Neste locais, a chuva deve ser mais intensa, com o acumulando chegando e até passando, pontualmente, em algumas regiões dos 90 milímetros em algumas regiões”, afirma Boeira.

Governador do RS alerta para riscos de temporais nos próximos dias. Foto: Reprodução/X (Antigo Twitter)/eduardoleite45

Na quinta-feira, o sistema seguirá avançando pelo estado, em direção ao oceano. “Teremos ainda chuva na região metropolitana, região dos vales, litoral norte e nordeste do estado, com expectativa de 60 milímetros de chuva.

“Temos ainda um especial monitoramento sobre as regiões do Vale do Rio Caí, onde há uma expectativa de que, se as chuvas se confirmarem, poderemos ter um aumento do nível do rios, e, consequentemente, maior impacto sobre a população e também na região do litoral norte”, afirma o governador.

O coronel Boeira acrescenta informações sobre possível inundação. “Podemos ter uma cota de inundação nesta bacia e no litoral norte, especialmente na região de Caraá, Maquiné e Itati”, disse ele ao citar que já foi feita uma reunião de preparação e alinhamento com as autoridades responsáveis.

“Fizemos uma reunião de preparação, uma reunião de alinhamento, com a Sala de Situação do Estado, com as forças de resposta do estado, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros e todas as secretarias que estão diretamente envolvidas em razão destes eventos”, alerta Boeira.

Em novembro do ano passado, as fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul e também Santa Catarina deixaram mortos e cidades alagadas. O Vale do Taquari (RS), por exemplo, destruído pelo ciclone extratropical de setembro do ano passado, voltou a ter inundações. Na época, o fenômeno também deixou mortos e um rastro de destruição.

Cuidados a serem tomados

É importante que, antes das chuvas, a população verifique as condições do telhado da sua casa e árvores no entorno e adote medidas preventivas, caso sejam necessários reparos;

Durante as chuvas, o cidadão deve manter-se em segurança, retirar eletrônicos da tomada e fechar bem portas e janelas;

Também é importante procurar mais informações junto à defesa civil municipal, conhecer os planos de contingência do município para saber quais os riscos e como agir em caso de desastre, como rotas de fuga, locais de abrigamento e fontes de risco.