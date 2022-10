Thiago Brennand paga fiança e é solto após prisão em Abu Dhabi, diz defesa

O empresário Thiago Brennand foi solto após pagamento de fiança, de acordo com informações divulgadas pela sua defesa na noite desta sexta-feira, 14. Ele havia sido capturado por forças de segurança locais com auxílio da Polícia Federal por ordem da Justiça brasileira. O valor da fiança e detalhes sobre a soltura não foram divulgados.

A ação foi confirmada por um dos defensores de Brennand que se disse impedido de dar mais detalhes devido ao sigilo profissional. O pedido de liberdade provisória foi feito pela defesa do empresário.

Thiago Brennand havia sido preso em Abu Dhabi, mas foi solto após pagamento de fiança, que não teve valor revelado (Reprodução/Facebook)

Brennand deve aguardar em liberdade o processo de extradição. Ele se comprometeu a manter o mesmo endereço já declarado às autoridades daquele país e a comparecer às audiências judiciais quando for solicitado. Mesmo com sua soltura, o processo de extradição deve prosseguir.

Mais cedo, o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que um eventual processo de extradição em casos como o de Thiago Brennand tem início com um pedido do Poder Judiciário brasileiro, sendo processado em seguida pelo Ministério. O tempo de tramitação e julgamento do pedido de extradição pelas autoridades dos Emirados Árabes dependerá da legislação interna daquele país.

Novo processo

O juiz Jorge Panserini, da 1ª Vara de Porto Feliz, decidiu nesta sexta-feira, 14, colocar o empresário Thiago Brennand, 42, no banco dos réus mais uma vez, agora por uma série de crimes praticados contra uma vítima forçada a fazer tatuagem com suas iniciais. O magistrado ainda impôs uma nova prisão preventiva ao empresário, ‘como garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal’. Segundo o juiz, restou demonstrada a ‘periculosidade e o risco à ordem social’.