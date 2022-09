Thiago Brennand, que agrediu mulher em academia de SP, sai do Brasil

O empresário Thiago Brennand Fernandes Vieira, de 42 anos, acusado de agredir uma mulher em uma academia de São Paulo e suspeito de outros crimes, deixou o Brasil na madrugada do último domingo, 4. O Ministério Público de São Paulo (MPSP) denunciou o empresário por lesão corporal e corrupção de menor e pediu a apreensão de seu passaporte, mas o pedido não havia sido analisado pela Justiça quando aconteceu o embarque.

Em 3 de agosto, câmeras de segurança filmaram o empresário agredindo a modelo Alliny Helena Gomes, de 37, na academia de luxo no shopping Iguatemi, na capital paulista. O suspeito envolveu também o filho menor de idade nas agressões à vítima.

Câmeras de segurança flagraram agressão em uma academia de São Paulo Foto: Reprodução

A viagem de Thiago Vieira ao exterior foi confirmada pela defesa dele. O destino, no entanto, não foi informado. Na denúncia feita pelo promotor Bruno César Cruz de Assis, a boa condição financeira de Thiago Vieira foi usada como argumento para pedir à Justiça a retenção do seu passaporte. O MP também pediu que ele fosse obrigado a manter seu endereço atualizado nos autos do processo. O promotor quer que a Justiça determine o pagamento de R$ 100 mil por danos morais à vítima das agressões de Thiago, além de medidas protetivas para mantê-lo afastado dela.

Nesta terça-feira, 6, o MPSP informou que aguarda decisão judicial sobre as medidas cautelares que foram requeridas ao Poder Judiciário no momento do oferecimento da denúncia, para a posterior adoção das medidas cabíveis em razão da viagem do empresário ao exterior.

O empresário também é investigado pela agressão a um garçom no Fazenda Boa Vista, condomínio de luxo em que possui residência, em Porto Feliz, interior de São Paulo. O funcionário teria passado em excesso de velocidade com sua moto em frente à casa de Thiago.

Conforme a assessoria do Cavalcanti Sion Advogados, que defende o empresário, Thiago Fernandes Vieira viajou para o exterior em voo de carreira, sem que existisse qualquer restrição de se ausentar do País. “Ele tem data de retorno ao Brasil e está à disposição de autoridades”, diz a nota. A data da volta ao Brasil não foi informada.