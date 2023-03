Tiro acidental de arma engatilhada fere segurança na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro

RIO – Um disparo acidental feriu um segurança do deputado estadual Marcelo Dino (União Brasil) na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), na tarde desta quinta-feira, 30. Ronaldo Castro, de 46 anos, foi ferido na perna direita por sua própria arma e levado por bombeiros a um hospital particular. Até à publicação desta reportagem, não havia detalhes sobre seu estado de saúde.

Servidores da Alerj relataram que a arma tinha sido guardada engatilhada e teria disparado por um movimento corporal do segurança. O incidente aconteceu por volta das 13h30 e foi registrado na 5ª DP (Mem de Sá). O Regimento Interno da Alerj proíbe usar armas dentro do prédio. Só servidores do Departamento de Segurança são autorizados fazê-lo, quando em serviço.

Nova sede da Alerj: segurança foi ferido Foto: Wilton Júnior/Estadão

Deputado era suplente

Marcelo Dino tomou posse como deputado estadual em 13 de fevereiro, ocupando a vaga do parlamentar Bruno Dauaire, que também integra o União Brasil e se licenciou para assumir a secretaria estadual de Habitação. Dino exerce seu segundo mandato - o primeiro foi na legislatura passada.

Até a publicação desta reportagem, a direção da Alerj não havia se manifestado sobre o episódio. O Estadão procurou o próprio deputado e seus assessores, mas não conseguiu localizá-los.