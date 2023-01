Tiroteio assusta moradores do complexo do Alemão, no Rio

Uma intensa troca de tiros assustou moradores do Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, entre o fim da noite de terça-feira, 28 e a madrugada desta quarta, 29.Pelas redes sociais, moradores relatam que ouviram barulhos de tiros em várias favelas da região. O confronto, no entanto, foi mais intenso na Nova Brasília. Ainda segundo relatos, as sedes de três UPPs (Nova Brasília, Alemão e Fazendinha) teriam sido atacadas. Uma granada também teria sido atirada na recém-inaugurada 45ª Delegacia de Polícia (Complexo do Alemão). As informações, no entanto, não foram confirmadas pelas polícias Militar e Civil.Por conta dos tiroteios, o patrulhamento no conjunto de favelas foi reforçado com homens do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), tropas de elite das polícias Militar e Civil, respectivamente.Considerado o quartel-general do Comando Vermelho, a maior facção de tráfico de drogas do Rio, o conjunto de favelas foi ocupado pelas forças de segurança em novembro de 2010, após uma onda de ataques a ônibus e postos policiais que levou pânico à cidade. O complexo ficou permanente ocupado pelo Exército até meados de 2012, quando foram inauguradas quatro Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) no local.